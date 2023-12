Nepozabna zimska odisejada

Oglasno sporočilo

7. Zimski festival bo slavnostno odprla glasbena zvezda prihodnosti Kai-Min Chang. 22-letni tajvanski pianist je letos že navdušil na Mednarodnem klavirskem tekmovanju Festivala Ljubljana, glasbena pot pa ga je ponesla tudi v Združene države Amerike, kjer je igral z Orkestrom iz Clevelanda. Interpretacija Brahmsovega najzahtevnejšega Koncerta za klavir in orkester št. 2 v njegovi izvedbi obljublja prav posebno glasbeno popotovanje. Spremljala ga bosta Simfonični orkester RTV Slovenija in maestro Yan Pascal Tortelier. Francoz, ki je kot dirigent debitiral leta 1978, bo v drugem delu večera odvodil še Saint Saënsov Rekviem in delo Gospodova je zemlja, Psalm 24 Lili Boulanger v izvedbi izvrstnih solistov in zborov.

Roberto Abbado, nečak slovitega dirigenta Claudia Abbada, nas bo na drugem koncertnem večeru popeljal skozi veličino religioznih in azijskih zgodb. Rossinijeva glasbena mojstrovina Stabat Mater je zagotovo ena najpomembnejših skladb iz njegove zapuščine. Zazvenela bo v izvedbi Orkestra Slovenske filharmonije, Komornega zbora Megaron ter mednarodno priznanih solistov. Večer bo zaokrožila Busonijeva glasbena stvaritev Turandot v koncertni izvedbi. Slikovita orkestrska suita razkriva duha Orienta in slika prizore z Daljnega vzhoda.

