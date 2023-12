Nekdanja slovenska predstavnica na Evroviziji ostro nad odločitev RTV

Televizija Slovenija je pred razkritjem, da nas bo na naslednjem evrovizijskem tekmovanju zastopala pevka Raiven, že pretekli teden sporočila, da so se na podlagi glasov mednarodne strokovne komisije odločili, da tudi letos interno izberejo izvajalca, ki nas bo zastopal na 68. tekmovanju za Pesem Evrovizije v Malmöju na Švedskem.

"Zelo smo veseli, da se po lanskem izjemnem uspehu skupine Joker Out, ki polni koncertne dvorane po Evropi, ponovno podajamo na evrovizijsko pot," so takrat zapisali v sporočilu za javnost in še pred uradno predstavitvijo izvajalca dodali, da verjamejo, "da se bo Slovenija tudi letos v slovenščini suvereno predstavila Evropi".

Ostro se je nad odločitvijo RTV Slovenija odzvala nekdanja predstavnica Slovenije na Evroviziji

Po razkritju, da nas bo na Švedskem zastopala izvajalka Raiven, so se na družbenih omrežjih pojavile številne razprave in deljena mnenja o tem, ali je RTV z internim izborom in na podlagi glasov mednarodne strokovne komisije sprejela pravilno odločitev. Na družbenem omrežju Facebook se je med drugim oglasila tudi Alenka Gotar, ki je leta 2007 Slovenijo zastopala na Evroviziji v Helsinkih. S pesmijo Cvet z juga je v finalu dosegla 15. mesto.

"No, če je noče poslati publika, jo pač pošlje RTV ... Želim ji vseeno srečo! Sem pa razočarana, ker so RTV-jevci spet za nos potegnili (da ne napišem kaj bolj grobega) celo slovensko glasbeno sceno," je med drugim zapisala Gotarjeva. Foto: Mediaspeed

Gotarjeva: Nekdo nas ima vse za norce

"No, če je noče poslati publika, jo pač pošlje RTV ... Želim ji vseeno srečo! Sem pa razočarana, ker so RTV-jevci spet za nos potegnili (da ne napišem kaj bolj grobega) celo slovensko glasbeno sceno, objavili razpis, glasbeniki so šli v studie, delali, plačevali visoke zneske ... Zakaj že? Da jih vse gladko zavrnejo in pošljejo nekoga svojega. Nekdo ima za norca nas vse," je bila Gotarjeva ostra do odločitve RTV.

Na njen zapis so se odzvali tudi nekateri drugi znani glasbeniki, med njimi tudi pevka Neža Buh - Neisha, ki je v komentarju zapisala: "Da, s tem razpisom so (zopet) malo ali pa kar močno 'nategnili' narod."

"Na koncu je tako vseeno! Ne glede na to, kdo gre, ne pride niti čez prvi krog," je zapisala ena izmed komentatork objave, na kar se je Gotarjeva odzvala z zapisom: "Ni res ... Jaz sem dokaz za to. Tudi Joker Out itd."

Gotarjeva: Problem je odnos RTV do vseh ostalih slovenskih glasbenikov

Gotarjeva je dodala še, da ni rekla ničesar proti Raiven, ki je sicer tudi njena nekdanja učenka in jo je Gotarjeva pripravljala na sprejemne izpite za konzervatorij. "Problem je odnos RTV do vseh ostalih slovenskih glasbenikov," je zapisala Gotarjeva.

Podobno mnenje je Gotarjeva delila že o lanskoletnih izboru RTV-ja za Evrovizijo, ko je za Siol.net povedala: "Interni izbor za Evrovizijo je sicer zelo diskriminatoren do vseh preostalih slovenskih glasbenikov, a če je že moralo biti letos tako, mislim, da je bila odločitev za Joker Out čisto v redu, ker so med mladimi zelo priljubljeni."

Pesem bo Raiven predstavila 20. januarja 2024

Raiven, katere pravo ime je Sara Briški Cirman, bo Slovenijo na Evroviziji zastopala s pesmijo Veronika, pod katero se podpisuje kot avtorica glasbe in besedila. "Veronika je bila ena izmed prvih treh skladb, ki sem jih ustvarila za prihajajoči kratkometražni album in pri njih od začetka sodelovala v vlogi producentke," je povedala o pesmi in dodala: "Veronika sem jaz, Veronika si ti."

Pesem, s katero bo Slovenijo zastopala na Evroviziji in bo tako kot lani v slovenščini, bo Raiven 20. januarja 2024 predstavila v posebni televizijski oddaji. Foto: Gaja Hanuna

Pesem, s katero bo Slovenijo zastopala na Evroviziji in bo tako kot lani v slovenščini, bo 20. januarja 2024 predstavila v posebni televizijski oddaji. 68. tekmovanje za Pesem Evrovizije bo potekalo 7., 9. in 11. maja na Švedskem, od koder prihaja letošnja zmagovalka Loreen. Svoje predstavnike so doslej že izbrale tudi Belgija, Ciper, Francija, Grčija in Nizozemska.

