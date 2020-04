Na veliko noč bo pel v prazni milanski katedrali, slišal pa ga bo ves svet #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italijanski tenorist Andrea Bocelli bi moral v začetku marca nastopiti v Ljubljani, a so zaradi izrednih zdravstvenih razmer koncert nato prestavili na konec novembra. Vidite in slišite pa ga lahko že to nedeljo, ko bo pel v milanski katedrali, v kateri letos ob velikonočnih praznikih ne bo vernikov.

Foto: Getty Images

Ob Bocelliju bo v katedrali nastopil le tamkajšnji orglar Emanuele Vianelli, ki bo tenorista spremljal na enih od največjih orgel na svetu, nastop pa nameravajo prenašati po vsem svetu. V živo si ga bo mogoče ogledati na Bocellijevem uradnem kanalu na YouTubu, začne se ob 19. uri po srednjeevropskem času.

Foto: Getty Images

"Počaščen in z veseljem sem sprejel povabilo milanskih mestnih oblasti in milanske katedrale," je ob tem povedal Bocelli, "verjamem v moč skupne molitve, verjamem v veliko noč, univerzalni simbol ponovnega rojstva. Prav to vsi, pa naj bodo verniki ali ne, v tem trenutku resnično potrebujejo."

