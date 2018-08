Handanovića in druščino na treningu presenetil sloviti pevec #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Igralci nogometnega kluba Inter, ki se pripravljajo na začetek nove sezone, so včeraj v trenažnem centru Suning v kraju Appiano Gentile doživeli prijetno presenečenje.

Tri dni pred začetkom nove sezone, v katero Inter vstopa z visokimi ambicijami, je igralce obiskal sloviti operni pevec Andrea Bocelli. Slepi Italijan je strasten navijač kluba, v katerem mrežo čuva slovenski vratar Samir Handanović, močno pa je tudi hrvaško zastopstvo.

V ekipi so kar trije igralci reprezentance, ki je letos v Rusiji osvojila naslov svetovnih nogometnih podprvakov. Poleg Ivana Perišića in Marcela Brozovića je tu še novinec Šime Vrsaljko, zadnje tedne pa so klub povezovali tudi s prihodom Luke Modrića.

59-letni Bocelli je v kamp Interja pripotoval s helikopterjem, pričakal pa ga je klubski trener Luciano Spaletti, ta je pevca odpeljal v dvorano, kjer so nogometaši ravno opravljali trening.

Spominska fotografija z Bocellijem. Foto: Facebook

Po rokovanju z nogometaši je Bocelli sedel za klaviature, odpel znamenito Nessun dorma iz Pucinijevega Turandota, na koncu pa poziral še z darilom ekipe: dresom Interja s številko 10 in priimkom Bocelli.