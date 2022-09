Minilo je četrt stoletja, odkar je svet osvojila pesem Barbie Girl #video

Pisalo se je leto 1997, ko se je z radijskih valov, iz klubov in zabav po vsem svetu neprestano razlegala kičasta pop poskočnica Barbie Girl. Marsikomu je šla neizmerno na živce, obenem pa ne gre zanikati, da so jo poznali vsi.

25 let pozneje so njeni ustvarjalci, člani dansko-norveške zasedbe Aqua še vedno aktivni in nameravajo globalno uspešnico Barbie Girl znova vnovčiti. Prejšnji teden so ponovno izdali svoj debitantski album Aquarium, na katerem je tudi Barbie Girl, načrtujejo pa tudi koncertno turnejo.

"Vanjo nismo vložili pretiranega razmisleka"

Foto: Profimedia Medtem ko se mnogi glasbeniki želijo distancirati od svojih glasbenih začetkov, nekateri se jih celo sramujejo, so člani Aque na svojo preteklost ponosni in se je radi spominjajo. "Hoteli smo posneti pesem, ki bo šla v uho," so povedali za Variety in zavrnili možnost, da bi besedilo nosilo globlji pomen.

"Res je, da se je takrat veliko govorilo o plastični kirurgiji, toda v resnici smo le želeli napraviti zabavno pesem. Vanjo nismo vložili pretiranega razmisleka," so priznali.

Povedali so še, da so sicer predvidevali, da bi pesem lahko postala priljubljena, a niso niti slutili globalnega uspeha, ki ga je doživela. "Zgodilo se je nekaj magičnega, čez noč je eksplodirala po vsem svetu," je za Variety dejala pevka Lene Nystrøm.

A odzivi na Barbie Girl niso bili le pozitivni, skladba je sprožila tudi očitke, da je globoko protifeministična, kar v Aqui zavračajo, nadnje pa se je s tožbo spravil celo Mattel, proizvajalec lutk Barbie, a na koncu sodno bitko izgubil.

Čeprav še vedno nastopajo, pa Aqua že nekaj časa niso posneli nobene nove skladbe in tega v bližnji prihodnosti niti ne načrtujejo. Priznali so, da se na nastopih zanašajo predvsem na priljubljenost svojih starih skladb: "Dobra melodija nikoli ne umre, ampak je vedno znova uspešna. Barbie Girl je popoln primer."

