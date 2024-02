Matjaž Nemec za izključitev Izraela iz Evrovizije

Evropski poslanec Matjaž Nemec (S&D/SD) je skupaj še s 25 poslanci iz Evrope podpisal pobudo, ki Evropsko radiofuzno zvezo (Ebu) poziva k preklicu odločitve glede nastopa Izraela na tekmovanju za Pesem Evrovizije 2024.

"V teh dneh, ko številne države izbirajo, kdo jih bo zastopal na letošnji Evroviziji, se spopadi v Gazi prevešajo že v peti mesec. Izraelska vojska še naprej silovito oblega dve tretjini enklave, pri čemer so ubili že več kot 27 tisoč civilistov, med njimi največ žensk in otrok. Nikakor ne smemo pozabiti, da okupacija palestinskih ozemelj traja že 77 let, na Meddržavnem sodišču v Haagu pa teče postopek zaradi zločina genocida proti Izraelu," je poudaril Nemec.

Enako držo kot pri Rusiji zdaj pričakujejo glede Izraela

"Ta kontekst bi moral biti pomemben tudi za Ebu. Kot je bil politični kontekst pomemben za Ebu že leta 2022, ko je iz Evrovizije izključila Rusijo zaradi njene invazije na Ukrajino. Upravičeno! In zato poslanci iz več parlamentov v Evropi to enako držo pričakujemo tudi tokrat glede Izraela," je sporočil Matjaž Nemec: "Delovanje Ebu naj bi temeljilo na ustanovnem etosu solidarnosti in sodelovanja, zato verjamemo, da bi bila udeležba Izraela v očitnem nasprotju s tem."

"Zaradi vseh teh razlogov ter z željo, da bi zavezništvo javnih medijskih hiš izpolnilo svojo javno dolžnost braniti pravico do obveščenosti in da bi zagotovili spoštovanje človekovih pravic, želimo podpisani poslanci in poslanke iz Evrope na eni strani izraziti našo najglobljo zavrnitev 'pranja' apartheida in genocidnega režima Izraela do palestinskega naroda ter na drugi strani pozivamo Ebu k doslednosti uporabe enakih standardov pri odločanju," je zaključil evropski poslanec Nemec.

