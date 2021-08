Legendarni pevec se je pri 95 letih primoran upokojiti

Tony Bennett, ki že nekaj let bije bitko z Alzheimerjevo boleznijo, pri 95 letih zapušča odrske deske, saj so mu nastope v živo odsvetovali zdravniki.

Pevska legenda Tony Bennett, ki se od leta 2016 bori z Alzheimerjevo boleznijo, se je nedavno poslovil od odrskih desk. Njegov nastop z Lady Gaga v newyorški koncertni dvorani New York’s Radio City Music Hall naj bi bil namreč njegov zadnji koncert.

Pevec se bo pri 95 letih zaradi priporočil zdravnikov upokojil, kar je potrdil njegov sin in menedžer Danny Bennett. "Dodatnih koncertov ne bo. To je bila težka odločitev, saj je sposoben izvajalec," je za Mirror povedal Danny Bennett in dodal: "To so zdravnikova navodila. Njegovo zdravje je najpomembnejše."

V svoji glasbeni karieri je prejel kar 18 grammyjev. Foto: Guliverimage

Legendarni pevec, ki je v svoji dolgoletni karieri osvojil kar 18 grammyjev in prodal več kot 50 milijonov plošč, se po besedah svojega sina trenutno posveča drugim stvarem. "Nastopanje je zanj preprosto preveč. Ne želimo, da pade na odru," je še pojasnil Danny.

Tony Bennett, ki je prepeval s številnimi glasbeniki, kot so Amy Winehouse, Andrea Bocelli in Elton John, je februarja letos razkril, da bije bitko z Alzheimerjevo boleznijo. "Pogrešam veliko stvari o njem, ker ni več enak stari Tony," je takrat priznala njegova 54-letna žena Susan in dodala: "Stari Tony je samo takrat, ko poje."

