Legendarna Abba po 35 letih spet skupaj

Legendarna švedska pop skupina Abba je po 35 letih, odkar so se razšli, skupaj posnela dve novi skladbi. "Vsi štirje smo čutili, da bi bilo po 35 letih zabavno spet iti v studio. In smo šli," so zapisali v sporočilu za javnost.

Foto: Getty Images

Ena od skladb bo imela naslov I Still Have Faith In You (Še vedno zaupam vate, op. p.), ni pa še znano, kdaj bosta izšli.

"Morda smo se postarali, ampak pesem je nova in občutek je super," so v sporočilu zapisali Agnetha, Benny, Björn in Anni-Frid. Njihov tiskovni predstavnik Gorel Hanser pa je ob tem povedal, da skupina ne namerava imeti novih koncertov. "Ne, ne boste jih več videli skupaj na odru," je dejal.

Foto: Getty Images

Abba je zaslovela s pesmijo Waterloo, s katero so zmagali Evroviziji leta 1974. Zadnjič so skupaj nastopili leta 1982. Prodali so več kot 400 milijonov plošč po vsem svetu.

Člani skupine Abba so vseskozi zavračali pritiske, naj se spet združijo. Leta 2000 naj bi jim za turnejo ponujali celo milijardo dolarjev, a so ponudbo zavrnili.