Pri 79 letih se je znova poročil Björn iz Abbe

Pretekli konec tedna se je glasbenik Björn Ulvaeus, član skupine Abba, v Köbenhavnu poročil s partnerko Christino Sas, s katero sta v zvezi od leta 2022.

Za 79-letnega Ulvaeusa je to tretji zakon, prvič je bil poročen z Agnetho Faltskog, prav tako članico Abbe. V skupini sta bila dva para zakoncev, ob Björnu Ulvaeusu in Agnethi Faltskog še Benny Andersson in Anni Frid Lyngstad. Ulvaeus in Faltskog sta se ločila leta 1980, Andersson in Lyngstad leta 1981, leta 1982 pa je skupina razpadla.

Ulvaeus se je leta 1981 poročil z Leno Kallersjo, ločila sta se leta 2022.