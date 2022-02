Zvezdnik skupine Abba Björn Ulvaeus se je po 41 letih zakona ločil

Zvezdnik skupine ABBA Björn Ulvaeus in njegova žena Lena sta se po 41 letih zakona razšla. Par, ki se je poročil leta 1981 in ima dva otroka, je sporočil, da se ločujeta, a ostajata dobra prijatelja.

Björn Ulvaeus in Lena Ulvaeus sta v sporočilu za javnost zapisala: "Po številnih čudovitih in bogatih letih sva se odločila, da greva vsak svojo pot. Ostajava tesna prijatelja in še naprej bova skupaj praznovala rojstne dneve najinih vnukov in druge družinske praznike."

Par se je spoznal na novoletni zabavi v domu Björnovih kolegov iz skupine Abba Bennyja Anderssona in Anni-Frid Lyngstad. "Ko sva se zaljubila, so bile okoli naju strele," je Björn pred tem povedal o Leni. "Tako čudno je, da si še teden prej samski moški, in potem se zgodi."

Foto: Guliverimage

Petinsedemdesetletnik je bil pred tem med letoma 1971 in 1979 poročen z Agnetho Fältskog iz skupine Abba. Ena od najbolj popularnih skupin na svetu je nastala v Stockholmu leta 1972, leta 1974 je zmagala na tekmovanju za pesem Evrovizije s svojo pesmijo Waterloo.

