Ko skupaj nastopijo Modrijani, Neisha in znani slovenski didžej #video

Letošnji Ritem mladosti v ljubljanski dvorani Stožice, ki naj bi poskrbel za prav vse glasbene apetite, je skoraj tik pred vrati. Vas zanima, kako je slišati in videti, ko se združijo rock, narodno-zabavna glasba, elektronika in jazz, ki na prvi pogled sploh ne spadajo skupaj?

Na že tradicionalnem Ritmu mladosti sredi decembra se bo na treh odrih zvrstilo kar osem izvajalcev: Big Foot Mama, Perpetuum Jazzile, Modrijani, Pero Lovšin, Tabu, Klemen Klemen, Neisha in Valentino Kanzyani.

A to ne bo običajen koncert, na njem se bodo namreč mešali žanri in križali izvajalci. Kako to zveni, so na ekskluzivnem predogledu pokazali Perpetuum Jazzile, Modrijani, Tabu, Neisha in Valentino Kanzyani.

Poglejte:

Vsi vpleteni posamezniki in skupine so prekaljeni glasbeni mački, ki so že sodelovali z drugimi izvajalci, nekateri tudi med seboj, a so povedali, da je kljub izkušnjam treba k takemu projektu pristopiti resno, se mu posvetiti in zvaditi glasbo, za kar je potreben čas.

Grega Skočir, ki je v Stožicah že mešal rockerske energije, v drugo nastopil kot gost in bil lani tam še kot gledalec, ima odličen nasvet za kolege: "Najprej moramo vse skupaj zvaditi!"

Foto: Marko Delbello Ocepek

Pero Lovšin je spomnil, da je svoj prvi album posnel s fanti iz BFM, Grega je gostoval tudi na zadnji plošči, pa še marsikdaj so se zapletli: "S Pankrti smo leta 1984 posneli album Pesmi sprave in ta naslov se mi zdi primeren za to, kar počnemo. Medtem ko se Slovenija politično prepira, je lepo pokazati, kako složni in dobri prijatelji smo glasbeniki zelo različnih žanrov. Tudi dobra volja, ki se pokaže ob takih srečanjih, je pozitivna. Upam, da se je naleze tudi politika in gospodarstvo."

Foto: Marko Delbello Ocepek

Tudi Tabuji so že začeli trenirati, s kom se bodo zapletli, pa niso izdali. "Midva sva pa stara župa, nekakšen bosanski lonec, le dodajava," je ponovno srečanje z Valentinom Kanzyanijem opisala Neisha. "Imava sicer kakšno kilo več, nama pa ne uspe odrasti in tudi to bova uglasbila."

Foto: Marko Delbello Ocepek

Bomo slišali tudi Kocijančičevo Tino, s katero je Valentino vstopil na sceno? "Klemnu Klemnu sem predlagal, da obdelava Anito, pa je menda ne pozna," se je izmuznil odgovoru. "Sem pa navdušen nad sodelovanjem s Perpetuum Jazzile, nekaj ste slišali danes, še več pa pripravljamo za Stožice. Komaj čakam!"