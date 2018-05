Ko 68-letna upokojenka navduši z rockersko Highway to Hell #video

V britanskem šovu Britain's Got Talent je navdušila 68-letna upokojenka, ki je občinstvo in žirante šokirala z rockerskim nastopom in presenetljivo dobro izvedbo legendarne pesmi Highway to Hell.

Pred sodnike je stopila oblečena v stereotipno opravo upokojenke. Foto: Cover Images

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ko je Jenny Darren stopila na oder, je bila najprej oblečena v razvlečeno krilo in preveliko pleteno jopico, lase je imela spete, na nosu pa so ji počivala očala. Stereotipna oprava upokojenke, torej.

Sodnikom je dejala, da misli, da lahko zmaga. Foto: Cover Images

Nato je presenetila z rockerskim videzom in pesmijo. Foto: Cover Images

A še preden se je iz zvočnikov zaslišal znani kitarski rif pesmi Highway to Hell legendarne avstralske rock skupine AC/DC, si je Jenny razmršila lase, slekla zavajajočo opravo in razkrila črno kratko usnjeno krilo, črno majico s prosojnimi rokavi in visoke škornje s peto.

Žirantje Simon Cowell, Amanda Holden, Alesha Dixon in David Walliams so si izmenjavali osuple izraze na obrazu, medtem ko je občinstvo začelo ploskati, kričati in spodbujati Jenny, ki je navdušila z močnim vokalom. Žirantov ni razočarala niti na koncu pesmi, ki jo zaznamuje visok kričeč ton pokojnega pevca Bona Scotta.

Rezultat? Stoječe ovacije Simona Cowella, ki velja za enega najbolj neizprosnih sodnikov na šovu talentov in enega najboljših glasbenih producentov, pod okriljem katerega so se rodili številni zvezdniki, med njimi tudi skupina One Direction.

Simon je ostal brez besed ... Foto: Cover Images

... in tudi preostali žiranti so bili navdušeni. Foto: Cover Images

Trenutno lahko spremljate tudi pevske sposobnosti slovenskih nadebudnih pevcev, in sicer v šovu Nova zvezda Slovenije, ki je na sporedu vsako soboto ob 21. uri. Njihov talent preverjajo žiranti Uroš Smolej, Natalija Verboten, Tomaž Mihelič, Nuška Drašček in Goran Lisica – Fox.