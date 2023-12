Keanu Reeves prihaja v Zagreb

Organizatorji glasbenega festivala INmusic, ki bo junija prihodnje leto v Zagrebu dočakal 16. ponovitev, so razkrili, da bodo med nastopajočimi tudi rockerji Dogstar. Gre za skupino, ustanovljeno v 90. letih, ki sicer ni dosegla res velikih glasbenih uspehov, je pa nedvomno prepoznavna, ker v njej bas kitaro igra hollywoodski zvezdnik Keanu Reeves.

Skupina, v kateri sta ob Reevesu še pevec Bret Domrose in bobnar Robert Mailhouse, je leta 2002 prenehala nastopati, nato so se glasbeni kolegi med pandemijo koronavirusa znova sešli in začeli ustvarjati. Maja letos so navdušili z nastopom na glasbenem festivalu v kalifornijski dolini Napa in oktobra izdali nov album z vrsto skladb, ki so nastale med pandemičnim preigravanjem.

Foto: Guliverimage

Zagrebški INmusic festival se prihodnje leto vrača po enoletnem premoru, letos ga zaradi posledic pandemije, vojne v Ukrajini, inflacije in splošne negotovosti niso priredili. Ob skupini Dogstar je med nastopajočimi že napovedana vrsta znanih imen, med njimi The National, The Smashing Pumpkins, Hozier, Viagra Boys, The Gaslight Anthem, Sleaford Mods in Paolo Nutini.

