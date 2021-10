Kdo je povzročil razpad Beatlov? McCartney je okrivil Lennona.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Razhoda nisem sprožil jaz, ampak naš Johnny," je Paul McCartney izjavil v intervjuju za BBC-jev Radio 4, ki ga bodo predvajali 24. oktobra. McCartney se je s tem odzval na dolgoletne obtožbe, da so The Beatles razpadli zaradi njega, potem ko je aprila 1970 medijem sporočil, da s skupino ne sodeluje več.

"Povoda za razhod nisem dal jaz, o ne, ne, ne," je po poročanju Guardiana McCartney zatrdil v intervjuju, "John nam je nekega dne dejal: 'Zapuščam Beatle.' Je to povod za razhod ali ne? To je bil moj bend, moja služba, moje življenje in želel sem si nadaljevati."

Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr in George Harrison leta 1968 Foto: Guliverimage/AP

McCartney je nato pojasnil, da jim je njihov takratni menedžer Allen Klein zabičal, naj molčijo o tem, a je imel po nekaj mesecih vsega dovolj in je o razpadu skupine spregovoril javno, zaradi tega pa v očeh številnih postal krivec za njihov razhod.

"Dovolj mi je bilo skrivanja," je zdaj pojasnil 79-letni glasbenik.

Yoko Ono in John Lennon leta 1969 Foto: Guliverimage/AP

V intervjuju je še dejal, da Lennon zaradi novih interesov in projektov, ki je začel s takratno ženo Yoko Ono, preprosto ni več mogel sodelovati in ustvarjati s skupino. "Z Yoko si je ustvarjal novo življenje," je dejal McCartney in ob tem poudaril, da za razpad skupine nikoli ni krivil nje: "Bila sta krasen par, med njima je bila močna vez."

