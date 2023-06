Kaj pevka legendarnih Boney M pravi o naših Joker Out?

Koncertna turneja Joker Out je v polnem teku, razprodajajo dvorane po Evropi, ta konec tedna bodo nastopili v Mariboru, prihodnji mesec pa bo med njihovimi postojankami v Sloveniji tudi festival Pivo in cvetje Laško. Tam bodo nastopili dan po Maizie Williams, originalni pevki skupine Boney M, ki si je naše fante ogledala in jim prisluhnila že na Evroviziji.

"Videti so bili zelo dobro, všeč mi je bilo tudi, da so igrali instrumente," je pokomentirala njihov nastop, "edina stvar, ki sem si jo želela, je bila, da bi zapeli v angleščini." Glede na to, da bodo Boney M v Laškem preživeli ves konec tedna, pa ni izključeno, da si bo Maizie Williams njihov koncert ogledala tudi v živo.

Joker Out bodo v Laškem nastopili 15. julija, dan po Boney M. Foto: Reuters

Katera pa je sicer njena najljubša pesem skupine Boney M? "Res je težko izbrati le eno izmed vseh teh pesmi, ki so prestale preizkus časa. Recimo Brown Girl in the Ring mi je zelo lepa, saj me nanjo vežejo posebni spomini, ker sem jo pela že kot otrok," je povedala in dodala, da se ji ni niti sanjalo, da bo boneymanija trajala tako dolgo, a je presrečna, da njihove pesmi spet oziroma še vedno skačejo na glasbene lestvice.

Oglejte si še: