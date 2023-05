Joker Out po uvrstitvi v finale: Pri nastopu lahko nadgradimo le še eno stvar

V finalu bodo Joker Out nastopili proti koncu, za njimi bodo na oder stopili le še predstavniki Hrvaške in Velike Britanije.

V finalu bodo Joker Out nastopili proti koncu, za njimi bodo na oder stopili le še predstavniki Hrvaške in Velike Britanije. Foto: EBU/Corinne Cumming

Potem ko so si zagotovili vstopnico v finale Evrovizije, so Joker Out razkrili, kaj se jim je podilo po glavi med razglasitvijo finalistov in kaj napovedujejo za soboto.

Med 26 državami, ki bodo nastopile v finalu 67. izbora za pesem Evrovizije v Liverpoolu, bo tudi Slovenija, naši predstavniki Joker Out so si s skladbo Carpe Diem v četrtkovem polfinalu priborili vstopnico za finale. Toda razglasitev finalistov je bila napeta do zadnjega trenutka, slovensko občinstvo je trepetalo za svoje predstavnike, saj so jih med desetimi uvrščenimi poklicali zadnje.

Kaj pa je njim rojilo po mislih, ko kar niso in niso slišali Slovenije? "S svojim nastopom smo bili izjemno zadovoljni, zato smo si takrat, med spremljanjem razglasitve, rekli: kar bo, bo, vemo, da smo lahko ponosni nase in da so tudi naši oboževalci ponosni na nas," so povedali po uvrstitvi v finale, "seveda bi bili razočarani, če ne bi napredovali, a bi bili obenem ponosni na ta trenutek."

Pretirane treme pred nastopom niso imeli, saj so vse podrobnosti zvadili do potankosti. "Še največ nervoze je bilo ob prvi vaji, ko smo morali pri svojem nastopu, lučeh in drugih elementih največ popraviti. Na zadnji vaji smo bili že tako uigrani, da je bil nastop stoodstoten," so povedali. Tudi v polfinalu, ko je šlo zares, ob prihodu na oder niso razmišljali toliko o rezultatu kot "o tem, da nastop oddelamo vrhunsko".

Uvrstitev v finale jim je odnesla morebiten počitek, zdaj jih čakajo nove vaje vse do sobotnega večera. Nastop bo zastavljen enako kot v polfinalu, so povedali: "Zdaj stvari zaradi kamere in režije ne smemo več spreminjati, edino, kar lahko še nadgradimo, je naša energija. Te smo že zdaj pokazali veliko, a obljubimo, da je bo v finalu še več."

Znan je vrstni red nastopajočih v finalu

Po obeh predizborih je znan tudi končni vrstni red, po katerem se bo 26 držav zvrstilo v sobotnem finalu. Joker Out bodo nastopili v drugi polovici izbora, na oder bodo stopili 24., za njimi bodo nastopili še hrvaški Let 3 in gostitelji Britanci.