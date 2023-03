Joker Out med najbolj gledanimi evrovizijskimi nastopi #video

Katere evrovizijske nastope so si uporabniki YouTuba v preteklem mesecu najpogosteje ogledali? Na prvem mestu je norveška predstavnica, med prvih deset pa tudi skupina Joker Out, ki letos na Evroviziji predstavlja Slovenijo.

Na uradnem evrovizijskem kanalu na YouTubu so objavili seznam evrovizijskih nastopov, ki so v februarju zbrali največ ogledov. Kot so pojasnili, so pregledali število ogledov videov, ki so objavljeni na njihovem kanalu, pri tem pa niso upoštevali le letošnjih, temveč tudi nastope iz preteklih let.

Med prvih 20 kar dvakrat tudi Joker Out

Na vrhu lestvice najbolj gledanih videov v februarju je nastop letošnje norveške predstavnice Alessandre s pesmijo Queen of Kings, na drugem mestu pa, nekoliko nenavadno, videospot za pesem Uno, s katero bi morala Rusija nastopiti na odpovedani Evroviziji leta 2020. Na tretje mesto so se uvrstili hrvaški predstavniki, reška skupina Let 3 s pesmijo Mama ŠČ!

Med 20 najbolj gledanih nastopov februarja pa so se uvrstili tudi slovenski predstavniki Joker Out, in to celo dvakrat. Na 11. mestu so z uradnim videospotom za svojo evrovizijsko pesem Carpe Diem, s še nekoliko več ogledi pa so se na deseto mesto uvrstili s posnetkom predstavitve skladbe v oddaji Misija Liverpool.

Samosvoj Finec na stavnicah prehitel Ukrajince

Medtem je do sprememb prišlo tik pod vrhom evrovizijskih stavnic. Z največ, kar 31 odstotki možnosti za zmago, še naprej vodi Švedska, ki bo sicer svojega predstavnika dobila šele 11. marca, za favoritko pa velja pevka Loreen s pesmijo Tattoo. Ukrajino, ki je bila še do nedavnega na drugem mestu stavnic, pa je zdaj prehitel finski predstavnik Käärijä s pesmijo Cha Cha Cha. Joker Out so trenutno na 28. mestu stavnic.

Oglejte si še: