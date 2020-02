Jo prepoznate? Ta moški je ena najuspešnejših pop zvezd vseh časov. #video

V novem glasbenem videospotu za skladbo The Man se je pevka Taylor Swift prelevila v moškega. Video, v katerem se je znova obregnila ob pravni spor s svojo staro založbo in njenim lastnikom in v katerem je želela opozoriti na neenakosti med moškimi in ženskami, je tudi sama producirala in režirala.

Lani poleti se je začel spor med Taylor Swift in njeno nekdanjo založbo Big Machine Records, ki jo je takrat kupil vpliven glasbeni menedžer Scooter Braun. Od starega lastnika je namreč s tem za 300 milijonov dolarjev, kar znaša dobrih 271 milijonov evrov, kupil avtorske pravice do uporabe njenih prvih šestih albumov in skladb na njih, kar se je pevki zdelo nezaslišano. Posledično namreč brez njihovega dovoljenja lastnih skladb sploh ne bi smela več javno izvajati.

Foto: Getty Images Zato se je Taylor, ki je po novem pod okriljem svetovno znane glasbene založbe Universal Music Publishing Group, odločila, da bo vse svoje pesmi s prvih šestih albumov posnela še enkrat v novi različici in si tako pridobila avtorske pravice do svoje glasbene zapuščine. A spora z Braunom, ki je tudi menedžer Justina Bieberja in Demi Lovato, očitno še ni pozabila. Obenj se je namreč obregnila tudi v novem videospotu za skladbo The Man.

Pesem in videospot govorita o tem, kako je moškim tako v poslu kot sicer v življenju dovoljeno več kot ženskam ter da med spoloma še vedno ni enakopravnosti in enake veljave. Videospot je pevka sama producirala in režirala, kar je v odjavni špici še posebej poudarjeno. Njene oboževalce je še posebej navdušilo to, da se je v glavnega junaka spota s pomočjo protetike prelevila kar sama.

Nova skladba je del njenega sedmega studijskega albuma z naslovom Lover in je prva uradna glasbena objava, odkar je pred nekaj meseci zapustila staro založbo Big Machine Records, pod okriljem katere je bila vse od svojih začetkov leta 2007.