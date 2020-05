Je to prihodnost rave zabav? Nemci organizirali prvi drive-in rave #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ker so se zaradi pandemije novega koronavirusa že pred skoraj dvema mesecema zaprli tudi nočni klubi, se je moral lastnik nemškega kluba domisliti nečesa drugega. Prišel je na idejo drive-in rave zabave.

Nemci so znani po velikih zabavah in ljubezni do rave glasbe, zato jih je zaprtje nočnih klubov precej prizadelo.

Holger Boesch, ki že 32 let vodi enega največjih nemških klubov, je dejal, da je ob zaostritvi ukrepov ob novem koronavirusu njihov klub Index v Schüttorfu čez noč padel z vrha na čisto dno. "Nikoli nismo pričakovali, da se bo zgodilo kaj takega."

Zato se je moral domisliti nečesa novega, je pojasnil. "Razmišljali smo o drive-in kinu, a to nam ni blizu, zato smo začeli razmišljati o drive-in ravu."

Uspeh, ki pa se ne more primerjati z običajno rave zabavo

Tako je nastala prva drive-in rave zabava, ki so jo Nemci sprejeli z navdušenjem. Avtomobile so parkirali na primerni družbeni distanci, pred njimi pa je bil didžej, ki je ogreval množico.

In čeprav so bili v avtomobilih, niso pozabili na pravo vzdušje, ki spremlja rave zabave: fluorescentne svetilke, bleščeče modne dodatke in piščalke. Tokrat pa je rave zabava dobila še nadgradnjo, hupanje in bliskanje avtomobilskih luči.

Lastnik kluba Index in mož za to domislico Boesch je kasneje sporočil, da je bil prvi drive-in rave pravi uspeh, a da se ne more primerjati s poslovanjem pred pandemijo.

Nove številke o stopnji kužnosti niso spodbudne

Nemčija je sicer med državami z največjim številom okuženih s covid-19. Doslej so potrdili okoli 169.300 okužb z novim koronavirusom, umrlo pa je 7.395 ljudi.

V zadnjih dneh so začeli rahljati ukrepe, a nove številke o stopnji kužnosti niso spodbudne, poroča STA. Ta je namreč presegla ena, kar pomeni, da v povprečju en okuženi prenese okužbo na več kot eno osebo (1,1), so v soboto sporočili z inštituta Robert Koch. Še sredi tedna je bila stopnja kužnosti 0,65. Poudarili so, da se lahko izbruh postopoma umiri šele s stopnjo kužnosti pod vrednostjo ena.

