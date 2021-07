Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

To soboto bo na Ukmarjevem trgu v Kopru prvič po pandemični prekinitvi koncertov nastopil Jan Plestenjak, eden najuspešnejših slovenskih glasbenikov in nedvomni mojster nastopov v živo. "Po dolgem premoru se glasba vrača na odre. Spet bo zaživela energija, ki smo jo vsi tako pogrešali, energija, ki je živa samo takrat, ko so ljudje v živo skupaj," je ob tem dejal Plestenjak.

"Zvenimo kot še nikoli"

V Kopru namerava zaigrati in zapeti svoje največje uspešnice, ob tem pa napoveduje pomembno novost - v spremljevalni zasedbi se mu bo kot kitarist in back vokalist pridružil priljubljeni mladi glasbenik Žan Serčič, ki bo igral ob dolgoletnem Plestenjakovem spremljevalnem kitaristu, mojstru Zdenku Cotiču - Cotu.

"Zvenimo kot še nikoli," se je ob tem pohvalil Plestenjak, ki avgusta in septembra načrtuje koncerte še v Murski Soboti, Novem mestu, Celju in na Ptuju - če bodo epidemiološke razmere to seveda še dopuščale.

Zaradi rasti okužb je situacija spet negotova

"Vse je pod vprašajem, vsak dan se kaj spreminja," je dejal glasbenik, ki je zaradi ponovne rasti okužb s koronavirusom v Sloveniji zaskrbljen, ali ni vrnitev glasbenikov na odre le hipna in bodo morda že kmalu morali spet nehati igrati.

