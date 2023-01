Harry Styles bo pel na letošnji podelitvi grammyjev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Največ nominacij za grammyje ima Beyonce, sledijo ji Kendrick Lamar, Adele in Brandi Carlile. Harry Styles je bil nominiran šestkrat.

Britanski pop zvezdnik Harry Styles bo to nedeljo nastopil na podelitvi grammyjev. Kot so sporočili organizatorji, bodo poleg 28-letnega pevca na podelitvi prestižnih glasbenih nagrad na odru nastopili še Bad Bunny, Mary J. Blige in Lizzo. Slavnostno prireditev v Los Angelesu bo vodil 38-letni komik Trevor Noah, poroča nemška tiskovna agencija dpa.