Grega Skočir povedal, kaj si misli o mlajši generaciji glasbenikov

Frontman skupine Big Foot Mama Grega Skočir je očitno velik podpornik mlajše generacije glasbenikov, saj o njih govori z izbranimi besedami in presežniki.

Grega Skočir, frontman skupine Big Foot Mama, je za Žurnal24 spregovoril o mlajši generaciji slovenskih glasbenikov. O mladih skupinah, ki so se na glasbeni sceni pojavile v zadnjih letih in zacvetele, pa je govoril z izbranimi besedami.

"Odkar igram, se ne spomnim, da bi bil tak naval mlajših bendov, kot je v zadnjih letih. Vsa čast, tako Jokerjem, Mrfyjem in še bi lahko našteval bende, ki v tem času delajo odlično glasbo, poslušljivo. Tudi za njihove uspehe, recimo Bojana (Cvjetićanina, op. a.), navijam. Predvsem pa mi je v ponos to, da po vsej Evropi igrajo v našem, slovenskem jeziku in s tem širijo naš jezik, ki ga tako tudi z njimi še ne bomo hitro pozabili," je za Žurnal24 povedal Grega Skočir.

Skočir se je skupini Big Foot Mama, v kateri deluje še danes, kot vokalist pridružil leta 1994. Foto: Mediaspeed

Skočir, ki je lani praznoval tudi osebni jubilej, 9. marca je namreč dočakal abrahama, pa se s svojo skupino pripravlja na nove podvige, saj bodo 22. marca v Media Centru nastopili na svojem velikem koncertu, tam pa naj bi ponudili tudi nekaj novosti in nov material. Skupina bo svojo 35. obletnico delovanja obeležila leta 2025.

"Še naprej se bomo držali svojih šablon, pripravljamo pa tudi presenečenja. V življenju je treba vedno kaj novega izumljati in kaj novega povedati, a jedro ostaja naša struja, ki jo igramo že toliko let," je še dodal za Žurnal24.

