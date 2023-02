Ganljiv trenutek: slavnemu pevcu zaradi Tourettovega sindroma pomagali zapeti oboževalci

Škotski pevec Lewis Capaldi je trenutno na evropski turneji, kjer prepeva svoje največje hite. Na spletu so se pojavili posnetki z njegovega zadnjega koncerta v Frankfurtu, kjer je nastopil pred dnevi. Pevec je imel med prepevanjem svojega največjega hita Someone you loved očitne težave, ki mu jih povzroča Tourettov sindrom, pri petju pa so mu pomagali njegovi zvesti oboževalci, ki so namesto njega odpeli besedilo pesmi.

Nekaterim oboževalcem se je njegovo stanje zdelo skrb vzbujajoče, on pa jim je odvrnil: "Popolnoma v redu sem, vse je v redu, le malo trzam."

Fans finish the song for Lewis Capaldi as he struggles with Tourette’s, this was beautiful to watch ❤️ pic.twitter.com/GLh77zPv7M — Your Positive News (@yourpositivenws) February 23, 2023

Lewis Marc Capaldi je pred časom javno oznanil, da se bojuje s Tourettovim sindromom, ki je kompleksna nevrološko-psihiatrična motnja, za katero so značilni nehoteni telesni gibi ali tiki ter nenadzorovani vokalni glasovi.

Tiki se pri bolezni ponavadi pojavljajo večkrat na dan, običajno naenkrat in skoraj vsak dan. V večini primerov se sindroma ne zdravi, ker zdravilo zanj ne obstaja.

Maja bo izdal svoj drugi album

Pevec bo letos maja tudi izdal svoj drugi album z naslovom Broken by Desire to Be Heavenly Sent, ta bo stopil v velike čevlje zelo dobro sprejetega prvenca Divinely Uninspired to a Hellish Extent. Za prihajajoči album je v drugi polovici lanskega leta že izdal dva singla, in sicer Forget Me in Pointless.