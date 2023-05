Evrovizijski prah se še ni polegel: je zmagovalna pesem plagiat?

Je Tattoo, pesem, s katero je Loreen zmagala na Evroviziji in zmago odnesla na Švedsko, plagiat? Obtožbe o tem so se pojavile že pred sobotnim finalom, po zmagi Švedske pa so vse glasnejše.

Mnogi so v začetku švedske zmagovalne pesmi prepoznali takte iz Abbine The Winner Takes It All, a gre le za manjši del melodije. Po drugi strani pa naj bi bila skladba Tattoo očiten plagiat pesmi V plenu, ki jo je leta 2005 izdala ukrajinska pevka Mika Newton.

Poslušajte:

Prvič se je o tej precejšnji podobnosti skladb začelo govoriti že marca, takrat se je na to temo oglasila tudi ukrajinska glasbenica in na družbenih omrežjih zapisala: "Življenje je prekratko, da bi se prepirali, ali so si pesmi podobne ali ne. Nekaterim se zdi, da je tako, drugim ne. Moja pesem je izšla leta 2005 in prosim, da me prenehate bombardirati s sporočili o tem. Podpirajmo drug drugega!"

V švedskem taboru obtožb o plagiatu medtem niso komentirali.

