Začel se je finale Evrovizije, kako se bodo odrezali Joker Out?

30 let po prvem nastopu samostojne Slovenije na Evroviziji, ko nas je v Millstreetu na Irskem zastopal 1X Band, bodo tokrat slovenske barve v finalu zastopali Joker Out.

Bojan Cvjetićanin (vokal), Kris Guštin in Jan Peteh (kitara), Nace Jordan (bas kitara) in Jure Maček (bobni) bodo na oder Liverpool Arene stopili 24., skupno v finalu nastopa 26 držav. Po deset se jih je v finale uvrstilo iz dveh predizborov, neposredno pa so v finale uvrščeni predstavniki velike peterice, Francije, Italije, Španije, Nemčije in gostiteljice Velike Britanije, ter predstavnika lanske zmagovalke Ukrajine.

Do zdaj so nastopili:

Avstrija: Teya & Salena - Who the Hell Is Edgar? Foto: EBU/Chloe Hashemi

Portugalska: Mimicat - Ai coração Foto: Graham Finney/Cover Images

Švica: Remo Forrer - Watergun Foto: Graham Finney/Cover Images

Poljska: Blanka - Solo Foto: EBU/Chloe Hashemi

Vrstni red nastopajočih:

Avstrija: Teya & Salena - Who the Hell Is Edgar? Portugalska: Mimicat - Ai coração Švica: Remo Forrer - Watergun Poljska: Blanka - Solo Srbija: Luke Black - Samo mi se spava Francija: La Zarra - Évidemment Ciper: Andrew Lambrou - Break a Broken Heart Španija: Blanca Paloma - Eaea Švedska: Loreen - Tattoo Albanija: Albina & Familja Kelmendi - Duje Italija: Marco Mengoni - Due vite Estonija: Alika - Bridges Finska: Käärijä – Cha Cha Cha Češka: Vesna - My Sister's Crown Avstralija: Voyager - Promise Belgija: Gustaph - Because of You Armenija: Brunette - Future Lover Moldavija: Pasha Parfeni - Soarele și luna Ukrajina: Tvorchi - Heart of Steel Norveška: Alessandra - Queen of Kings Nemčija: Lord of the Lost - Blood & Glitter Litva: Monika Linkytė - Stay Izrael: Noa Kirel - Unicorn Slovenija: Joker Out - Carpe Diem Hrvaška: Let 3 - Mama ŠČ! Združeno kraljestvo: Mae Muller - I Wrote a Song

Letos glasuje tudi "preostanek sveta"

Letos je EBU v predizborih uvedla novost pri točkovanju, saj so o finalistih odločali izključno gledalci v državah, ki so tekmovale v posameznem polfinalu. V finalu bo končni rezultat točk še vedno kombinacija glasov nacionalnih strokovnih žirij in televotinga, dodaten niz točk pa bodo predstavljali glasovi "preostanka sveta" – svoj glas lahko namreč prek spleta oddajo tudi gledalci v državah, ki na izboru ne sodelujejo.