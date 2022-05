Veliki finale 66. Evrovizije: kdo bo slavil?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Torinu se je začelsklepni večer 66. tekmovanja za pesem Evrovizije, na katerem bo znano, katera pesem je najbolj navdušila evropsko občinstvo in žirije.

V nocojšnji finale se je iz dveh predizborov uvrstilo 20 držav, ob njih bo nastopilo še "velikih pet"; ki se v finale uvrstijo neposredno. To so Francija, Španija, Nemčija, Velika Britanija in Italija, ki letos gosti Evrovizijo.

V finalu ni slovenskih predstavnikov, celjske skupine LPS, ki se jim s skladbo Disko ni uspelo uvrstiti v finale.

Vrstni red nastopajočih:

Češka: We Are Domi - "Lights Off" Romunija: WRS - "Llámame" Portugalska: Maro - "Saudade, saudade" Finska: The Rasmus - "Jezebel" Švica: Marius Bear - "Boys Do Cry" Francija: Alvan and Ahez - "Fulenn" Norveška: Subwoolfer - "Give That Wolf a Banana" Armenija: Rosa Linn - "Snap" Italija: Mahmood and Blanco - "Brividi" Španija: Chanel - "SloMo" Nizozemska: S10 - "De diepte" Ukrajina: Kalush Orchestra - "Stefania" Nemčija: Malik Harris - "Rockstars" Litva: Monika Liu - "Sentimentai" Azerbajdžan: Nadir Rustamli - "Fade to Black" Belgija: Jérémie Makiese - "Miss You" Grčija: Amanda Georgiadi Tenfjord - "Die Together" Islandija: Systur - "Með hækkandi sól" Moldavija: Zdob și Zdub & Advahov Brothers - "Trenulețul" Švedska: Cornelia Jakobs - "Hold Me Closer" Avstralija: Sheldon Riley - "Not the Same" Velika Britanija: Sam Ryder - "Space Man" Poljska: Ochman - "River" Srbija: Konstrakta - "In corpore sano" Estonija: Stefan - "Hope"

Do zdaj so nastopili:

Češka: We Are Domi - "Lights Off" Foto: EBU/Andres Putting

Romunija: WRS - "Llámame" Foto: EBU/Nathan Reinds

Portugalska: Maro - "Saudade, saudade" Foto: EBU/Andres Putting

Finska: The Rasmus - "Jezebel" Foto: EBU/Nathan Reinds

Švica: Marius Bear - "Boys Do Cry" Foto: EBU/Nathan Reinds

Francija: Alvan and Ahez - "Fulenn" Foto: EBU/Corinne Cumming

Za največjega favorita za zmago glede na stavnice sicer letos velja zasedba Kalush Orchestra iz Ukrajine, v zadnjih dneh pa se na stavnicah vzpenja tudi srbska predstavnica Konstrakta.

