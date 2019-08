Ema: Želijo si nova Zalo in Gašperja

RTV Slovenija je objavila vabilo za sodelovanje na izboru Pesem Evrovizije 2020, Ema 2020. Tudi tokrat si želijo podobnega predstavnika, kot smo ga imeli letos, saj so k prijavi pozvali mlade, neuveljavljene avtorje, ki še niso dopolnili 26 let.

Ema 2020 bo potekala v dveh dejanjih, in sicer v dveh kategorijah, so sporočili z RTV.

Že jeseni bodo začeli poseben projekt EMA FREŠ, pri katerem lahko sodelujejo izvajalci, ki 1. februarja 2020 še ne bodo šteli 26 let in ki bodo do istega dne komercialno izdali največ tri avtorske skladbe. Najboljši se bodo na koncu uvrstili na izbor Ema 2020.

Hkrati so objavili tudi vabilo za uveljavljene izvajalce, med prijavljenimi pa bo izbirala izključno strokovna komisija.

Zala in Gašper na velikem evrovizijskem odru v Tel Avivu Foto: Reuters

Hočejo večjo pozornost mlajših glasbenikov

RTV je na svoji spletni strani zapisala, da so se za projekt FREŠ odločili predvsem zato, da bi "pritegnili pozornost mlajših glasbenih izvajalcev, ki podajajo in sprejemajo glasbene vsebine na spletu in z njim povezanih družbenih omrežjih".

Za to potezo so se najbrž odločili po uspehu 19-letne Zale Kralj in 22-letnega Gašperja Šantla na Pesmi Evrovizije v Tel Avivu, kjer sta se uvrstila v finale in na koncu zasedla 15. mesto. Številni so bili navdušeni nad njunim edinstvenim nastopom, ki je prejemal pohvale z vsega sveta.

