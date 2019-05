Zala in Gašper sta zaradi napake beloruske žirije padla za dve mesti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

EBU je sporočila, da je pri beloruski žiriji v izboru za Pesem Evrovizije prišlo do napake, zaradi katere sta naša predstavnika izgubila dve mesti.

Pri Evropski radiofuzni zvezi (EBU) so potrdili, da je Belorusija med letošnjim izborom Pesmi Evrovizije ravnala v nasprotju s pravili, kar vpliva na končno lestvico držav. Tako sta Zala Kralj in Gašper Šantl s 13. mesta padla na 15.

"Beloruska žirija je bila izločena po prvem predizboru, zaradi človeške napake pri izračunu nadomestnega glasovanja beloruske žirije so zdaj spremembe pri 14 državah. Tudi pri Sloveniji, ki sta jo prehitela Ciper in Malta. Končni slovenski rezultat je tako 15. mesto. Po telefonskem glasovanju Slovenija ostaja 11., prav tako 6. v predizboru," so sporočili.

Končni rezultat je po novem torej takšen:

Nizozemska (498 točk) Italija (472 točk) Rusija (370 točk) Švica (364 točk) Švedska (334 točk) Norveška (331 točk) Severna Makedonija (305 točk) Azerbajdžan (302 točki) Avstralija (284 točk) Islandija (232 točk) Češka (157 točk) Danska (120 točk) Ciper (109 točk) Malta (107 točk) Slovenija (105 točk) Francija (105 točk) Albanija (90 točk) Srbija (89 točk) San Marino (77 točk) Estonija (76 točk) Grčija (74 točk) Španija (54 točk) Izrael (35 točk) Belorusija (31 točk) Nemčija (24 točk) Velika Britanija (11 točk)

EBU je za veliki finale poustvaril nadomestne izide za belorusko žirijo, kar jim je uspelo s posebno enačbo, ki je temeljila na glasovanju držav s podobnimi izidi beloruskim. Vodstvo tekmovanja je sporočilo, da napaka, ki se je pripetila, ni vplivala na izračun točk preostalih sodelujočih držav niti na končno zmago. To si je s pesmijo Arcade priboril 25-letni Nizozemec Duncan Laurence.

