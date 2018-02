Ema 2018: Zmaga je bila že drugič ukradena #omrežja

Po Emi so bili odzivi na zmagovalca kar burni. Na strani Ema 2018 na Facebooku je kar deževalo čestitk zmagovalki, ki je s pesmijo Hvala, ne! navdušila tako žirijo kot občinstvo. Na koncu je zmagala s 116 točkami, kar je deset točk več od BQL, ki sta zasedla drugo mesto.

Lea Sirk je od vseh žirij, razen mednarodne, ki je izbrala Ino Shai, prejela največ, torej po 12 točk. A kljub temu se oboževalci skupine BQL s končnim izidom pevskega tekmovanja ne strinjajo, na Portugalsko bi raje poslali pesem Promise, ki sta jo na predizboru zapela v slovenščini, z naslovom Ptica.

Zmagovalna pesem:

Že drugo leto se jima je zmaga izmuznila

Duet BQL je od ljudstva dobil 78 točk, torej največ, in s tem zasedel prvo mesto glede na glasove ljudstva. Na drugem mestu je pristala Nuška Drašček s 60 točkami, Lea Sirk pa je bila glede na glas ljudstva z 48 točkami na tretjem mestu.

Kar nekaj oboževalcev skupine BQL je prepričanih, da je bila zmaga mladima pevcema ukradena. Večina komentarjev se nanaša tudi na lansko Emo 2017, ko jima je zmago "ukradel" Omar Naber s pesmijo On my way.

NOOOOO BQL HAS BEEN ROBBED AGAIN #EMA2018 — emma (@esc_obsessed) 24 February 2018

"BQL je že drugič zapored zmagal glede na glas ljudstva, pa še vedno ni zmagovalec, čeprav je Raay edini, ki je Sloveniji zagotovil spodobne rezultate v zadnjih letih," je zapisala Patricia iz Portugalske.

BQL just won the televote 2 years in a row and still didn't won. Apart that Raay was the only one that gave Slovenia decent ESC results on the last years. #eurovision #ema2018 — Joana Patrícia (@joanaplucas) 24 February 2018

Nekateri se sprašujejo celo, zakaj žirija ne mara skupine BQL: "Zakaj žirije tako zelo sovražijo BQL?"

Why do the juries hate BQL so much? #EMA2018 — Tom Catchpole (@tom_cat_97) 24 February 2018

Spet tretji menijo, da kljub odličnim vokalom in izvedbi pesem ni bila najboljša. Bolj so bili navdušeni nad lansko Heart of gold.

BQL - Heart of Gold

"BQL je vedno poročna priča, nikoli nevesta. No, tokrat je to njuna krivda," je zapisal Joey Jason s Filipinov.

BQL, always the bridesmaid. Never the bride. It's their fault this time around though. Oh well. #ema2018 — Joey Jason (@TheJoeyJason) 24 February 2018

"Po eni strani sem vesela, da BQL nista zmagala, zato da se lahko prihodnje leto vrneta s pesmijo na ravni Heart of Gold," je zapisala oboževalka Evrovizije Grace iz Velike Britanije.

#ema2018 In a way I’m glad BQL didn’t win so they can come back with a song on the level of Heart of Gold again — Grace 🦄 METAMORO (@grace_is_kawaii) 24 February 2018

"Lea Sirk je zmagala. JA! ZELO sem zadovoljna s tem rezultatom. BQL, vrnita se z boljšo skladbo, želimo vaju videti na Evroviziji," pa sta zapisala Avstralca iz ekipe Aussievision.

Lea Sirk wins #EMA2018 YES! SO happy with that result. BQL come back with a better song boys, we want to see you at Eurovision. — Aussievision (@aussievisionnet) 24 February 2018

Oglasil se je tudi Raay, menedžer skupine BQL, ki je Lei Sirk čestital za zmago, ponosen pa je tudi na drugo mesto skupine BQL.