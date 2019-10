Elton John o predelavi Levjega kralja: Veliko razočaranje

Elton John je bil pred 25 leti glavni pisec glasbe za risanko Levji kralj, kar se je izkazalo za popolno kombinacijo, saj so se njegove pesmi odlično prilegale ganljivi zgodbi, nekatere od skladb, Can You Feel the Love Tonight in Hakuna Matata, pa so postale zimzelene. Risanka je bila najverjetneje tako uspešna tudi zahvaljujoč Johnu.

72-letni glasbenik je zato pričakoval, da bo v enaki meri vpleten tudi pri novi različici, a so ga upoštevali precej manj, kar ga je zmotilo.

Za britansko izdajo revije GQ je razkril, kaj si misli o novem Levjem kralju.

Elton je sicer sodeloval pri novi različici, a si je želel, da bi bil bolj vpleten. Foto: Getty Images

"Niso me upoštevali in spoštovali kot prvič"

"Nova različica Levjega kralja je bila zame veliko razočaranje, saj menim, da so čisto zamočili z glasbo. Glasba je bila velik del originalne risanke, v novejši pa ni imela enakega vpliva," je dejal in dodal, da je izgubila čarovnijo.

"Želim si, da bi lahko bolj prispeval, a kreativna vizija za film in glasbo je bila tokrat drugačna. Nisem bil tako dobrodošel, niso me upoštevali in spoštovali kot prvič." To, da ni bil bolj vpleten, ga je užalostilo, a je vesel, da "pravi duh glasbe Levjega kralja živi na odru" v obliki muzikala.

John je za novo različico skomponiral pesem Never Too Late, ki se je odvrtela ob odjavni špici, ponovno pa so uporabili njegove pesmi iz originala Circle of Life, Hakuna Matata in Can You Feel the Love Tonight.

Novemu Levjemu kralju pretirana grafična obdelava ni v prid. Po mnenju številnih so se preveč osredotočali na to kot na zgodbo. Foto: Disney

Tudi glasba ne bi mogla rešiti pretirane obdelave?

Prenovljeni Levji kralj se je tokrat hvalil z glasbo popzvezdnice Beyoncé, ki je posebej zanj napisala pesem Spirit, a na lestvicah ni bila uspešna, kot so upali in predvidevali. Pomagal ni niti videospot, ki so ga posneli v Afriki in v katerem je nastopila skupaj s hčerko Blue Ivy.

Sicer pa je novodobni Levji kralj deležen večinoma slabih kritik, za kar po mnenju številnih ni kriva glasba, temveč to, da je režiser Jon Favreau pretiraval z grafično obdelavo, s čimer je zgodba izgubila pravi smisel in dušo.

