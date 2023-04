Ed Sheeran znova na sodišče: tudi tokrat zaradi pesmi Marvina Gaya

Ta teden bo moral britanski pop zvezdnik Ed Sheeran spet na sodišče, saj ga obtožnica bremeni kopiranja soul uspešnice Let's Get It On iz leta 1973. Tožijo ga dediči Eda Townsenda, ki je pesem napisal v soavtorstvu z Marvinom Gayem.

Porota za sojenje je bila izbrana v ponedeljek. Na zvezno sodišče v Manhattnu se bodo vrnili danes, ko naj bi se začele uvodne izjave. Na sojenju naj bi pričal tudi Sheeran.

V primeru bodo obravnavali Sheeranovo pesem Thinking Out Loud, ki je leta 2016 prejela grammyja za pesem leta. V tožbi so zapisali, da so "tožene stranke kopirale 'srce' pesmi Let's in jo neprestano ponavljale skozi Thinking." Prav tako tožba trdi, da so v obeh pesmih melodične, harmonične in ritmične kompozicije, ki so bistveno in/ali osupljivo podobne, poroča CNN.

Sheeranovi odvetniki trdijo, da ni podobnosti

Tožniki v zadevi "Thinking Out Loud" so Townsendova hčerka Kathryn Townsend Griffin, sestra Helen McDonald in zastopniki premoženja njegove nekdanje žene Cherrigale Townsend. Gaye je umrl leta 1984, Townsend pa leta 2003.

Sheeranovi odvetniki v pravnem zagovoru trdijo, da domnevni podobni elementi med obema pesmima dejansko niso podobni in da so vse preostale podobnosti sestavljene iz nezaščitenih glasbenih elementov. Tožbe, podobne tej, ki jo je vložila Gayeva družina, so v zadnjih nekaj letih v glasbeni industriji vse pogostejše.

Gayeva družina tožila izvajalce že v več primerih

Gayeva družina je v preteklosti tožila že druge umetnike zaradi kršitve avtorskih pravic in v nekaterih primerih tudi zmagala. Leta 2015 je tako uspešno tožila pevca Robina Thicka in producenta Pharrella Williamsa za 7,4 milijona dolarjev (6,7 milijona evrov) zaradi izposoje Gayeve pesmi Got to Give It Up, saj naj bi ustvarjalca elemente uporabila v uspešnici Blurred Lines. Primer se je sprevrgel v petletno pravno bitko, ki je na koncu pripeljala do sodbe, v kateri so se dogovorili za znižanje plačila Gayevi družini na 5,3 milijona dolarjev. Sodba je družini dodelila tudi 50 odstotkov licenčnin pesmi Blurred Lines.

Tudi Sheeran se je v preteklosti zaradi svoje glasbe na sodiščih spopadal s pravnimi bitkami in zmagal. Leta 2022 je tako zmagal v primeru glede pesmi Shape of you, ko je sodnik razsodil v Sheeranovo korist s pojasnilom, da ni kopiral pesmi Oh Why izvajalca Samija Switcha, potem ko je glasbenik obtožil Sheerana, da je uspešnica plagiat ključnih delov njegove pesmi. Leta 2016 je bil Sheeran tožen tudi zaradi singla Photograph, poravnavo pa so dosegli zunaj sodišča.

Sheeran se je že vprašal o smiselnosti tovrstnih tožb

Sheeran je lani po pravni zmagi na Instagramu objavil tudi videoposnetek, v katerem je izrazil zaskrbljenost zaradi nedavnega vala primerov glede avtorskih pravic za glasbo. "To je resnično škodljivo za skladateljsko industrijo. V pop glasbi se uporablja le toliko not in zelo malo akordov. Naključje se bo gotovo zgodilo, če je na Spotifyju vsak dan objavljenih 60 tisoč novih pesmi. To je 22 milijonov pesmi na leto, na voljo pa je le 12 not," je v videoposnetku dejal Sheeran. "Nisem entiteta. Nisem korporacija. Sem človeško bitje. Sem oče, mož in tudi sin. Tožbe niso prijetna izkušnja," je še dodal.