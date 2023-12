DJ Umek o težkem odnosu z očetom: Čudno je, da se oče vrne zaradi slave

Kot je povedal v intervjuju, je oče njegovo mamo zapustil, ko je bil star eno leto. Nazadnje ga je videl, ko je bil star sedem let, potem pa 14 let nič. "Nisem dobil niti čestitke za rojstni dan," je pojasnil. In dodal: "Moj oče je bil človek odprtega uma, svobodna oseba. Enkrat, ko je ugotovil, kdo sem, se je spet prikazal v mojem življenju, sicer obrobno in površno."

Potem ga je zasledil na vseh zabavah, na katerih je vrtel glasbo, "kar je bilo smešno in zelo odbito". "Očeta sicer ni bilo v mojem življenju, da smo si na jasnem," je dodal.

Po 14 letih "premora", ko je bil Umek star 21 let, se je njegov oče pojavil v Ambasadi Gavioli in se hotel spoprijateljiti z njim, "predvsem ker je videl, da sem DJ". A odnosa jima ni uspelo vzpostaviti. "Zelo čudno je, da se oče vrne zaradi slave, čuden priokus," je priznal Uroš Umek, ki letos praznuje 30. obletnico svoje kariere.

"Mama me je absolutno podpirala na moji poti"

Za razliko od očeta ima veliko vlogo v njegovem življenju njegova mama, ki mu je bila ves čas v oporo: "Takrat je bila moja ljubezen do glasbe preprosto toliko večja, da sem si izboril, da mi je mama dela eno leto premora. Bil sem priden, moral skrbeti zase in plačevati stroške. Videla je mojo odgovornost in predanost ter me absolutno podpirala na moji poti. Hvala bogu se je to tako končalo, lahko se ne bi. Če ne bi toliko delal in bil predan, vprašanje, kaj bi bilo."

Pri 17 letih je namreč pustil šolo, česar danes ne bi svetoval nikomur: "Ko bom imel otroke, bi zelo rad videl, da šolo končajo," je izpostavil. In dodal: "Mislim, da ti šola ne da neke posebne specializacije, ti pa da splošno razgledanost in disciplino, da moraš na primer zgodaj vstati. Že to je dovolj v današnjem svetu, kjer ljudje niso niti točni niti zanesljivi."

