Britanski zvezdnik nocoj v ljubljanskih Stožicah

V Ljubljani je Sting že nastopil leta 2000 v sklopu turneje Brand New Day v Hali Tivoli in leta 2011 v Areni Stožice v sklopu turneje Symphonicity, na kateri je svoje skladbe predstavljal v simfoničnih aranžmajih.

Tokrat se po napovedih organizatorjev vrača z uspešnicami, kot so Englishman In New York, Fields Of Gold, Shape Of My Heart, Every Breath You Take, Roxanne in Message In A Bottle, ki jih bo v Stožicah izvedel s svojo rock zasedbo.

Preberite še: