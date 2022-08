Bojan in Kris iz Joker Out: Na tem albumu ... #video

Oni groovajo vsako sekundo svojega življenja. Člani trenutno najbolj vroče skupine pri nas, Joker Out, delujejo prizemljeni, dostopni in preprosto delajo, kar imajo najraje. Ustvarjajo glasbo. Zdi se, da je prepoznavnost zanje postranska, da je slava pač prišla zraven, ker nekako ni mogoče, da bi ostali neopaženi. Danes, točno ob polnoči, je izšel njihov drugi studijski album Demoni, ki daje vedeti, da Jokerji odraščajo. O novi glasbi in o načrtih za prihodnost, o tem, ali si fantje kdaj parajo živce, in seveda tudi o tem, kdo je srečno samski, kdo pa noro zaljubljen. Vse in še več boste izvedeli v sobotnem intervjuju na Siol.net.

Skupina Joker Out ne potrebuje posebne predstavitve. Njihovi oboževalci že uživajo ob poslušanju drugega studijskega albuma Demoni, ki je nastal v le petih mesecih in za katerega fantje pravijo, da je bolj zrel in dovršen ter da so si na tem albumu upali več. "Album predstavlja naše dejansko kreativno stanje v tem trenutku. Je odraz tega, kar smo zdaj, v tem trenutku. To je naša sedanjost, je naš odtis," sta na dan izida za Siol.net povedala Bojan in Kris iz Joker Out. Celoten pogovor z njima si boste lahko prebrali to soboto na Siol.net.

Kdo je Katrina?

Novo ploščo so pred dnevi sicer napovedali s pesmijo Katrina, za katero so posneli tudi video. "Pesem govori o destruktivnosti, h kateri se ljudje vedno znova vračamo, tako v ljubezni kot življenju nasploh. Čeprav se zavedamo posledic, ki jih to prinaša, ne znamo reči ne. Zvočno je skladba eksplozivni pok, s katerim naznanjamo bolj zrelo in nadgrajeno obliko našega prepoznavnega shagadelic rock n’ roll-a, ki ga v še večjem odmerku prinaša nova plošča," so povedali Jokerji.