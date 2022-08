Bodo skupini Rammstein dovolili silvestrski megakoncert?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemški industrijski metalci so mestne oblasti v Münchnu zaprosili za dovoljenje za organizacijo edinstvenega silvestrskega koncerta. V bavarski prestolnici želijo na predvečer novega leta nastopiti na Theresienwiese, velikem trgu, kjer vsako leto poteka sloviti Oktoberfest.

Po poročanju časopisa Süddeutsche Zeitung bi lahko koncert pritegnil okoli 145 tisoč gledalcev, tako velik organizacijski zalogaj pa zahteva veliko priprav, zaradi česar imata resne zadržke tako okrajna uprava kot policija.

Koncert Rammsteinov letos junija na Danskem Foto: Guliverimage/Imago Lifestyle

"Organizator pričakuje približno 145 tisoč gledalcev na koncertu Rammstein v parku Theresienwiese," so sporočili z mestnega oddelka za delo in gospodarske zadeve, kjer si prizadevajo, da bi s koncertom spodbudili turizem v mestu.

Ob tem bi morali razdelati določene podrobnosti, kot sta sodelovanje s policijo in gasilci ter določitev izhodov v sili in reševalnih poti. Za to imajo manj kot pet mesecev časa, kar za dogodek takšnega obsega ni veliko.

