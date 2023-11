Avril Lavigne prihaja na Hrvaško

39-letna kraljica pop-punka Avril Lavigne, kot jo imenujejo nekateri, bo na Hrvaškem nastopila prvič. V puljski Areni bo nastopila v okviru svoje albumske turneje Love Sux, s katerim se je glasbenica vrnila k svojim punkerskim koreninam, poroča Index.

V svet glasbene industrije vstopila pri 16 letih

Glasbenica je po svetu prodala 40 milijonov albumov in zabeležila osem nominacij za nagrado grammy v kategorijah za najboljšega novega izvajalca in pesem leta, osvojila pa je tudi druge nagrade, med njimi osem nagrad Juno, po eno pa v okviru MTV Music Awards in BRIT Music Awards. Poleg tega je še vedno v njeni lasti Guinnessov svetovni rekord za najmlajšo solo izvajalko na vrhu britanske lestvice, medtem ko je Girlfriend postal prvi glasbeni video, ki je dosegel sto milijonov ogledov na YouTubu.

Kanadska pevka je v svet glasbe vstopila pri šestnajstih letih, ko je podpisala svojo prvo pogodbo z založbo, pri 17 letih pa je leta 2002 izdala svoj debitantski album Let Go, ki je s 16 milijoni prodanih izvodov postal najboljši prodajani kanadski album in osmi najbolje prodajani album v 21. stoletju.

Po debitantskem albumu je izdala še albume The Best Damn Thing (2007), Goodbye Lullaby (2011), Avril Lavigne (2013) in Head Above Water (2019).

Preberite še: