Dva tedna po razdrtju zaroke pevko ujeli z novim #foto

Pevka Avril Lavigne in raper Tyga v ponedeljek na zabavi ob pariškem tednu mode nista skrivala naklonjenosti drug drugemu. Po tednih govoric, da se videvata, sta to zdaj potrdila ter se pred fotografi brez zadržkov objemala in poljubljala.

"Nista mogla skriti veselja," je poročal spletni tabloid Page Six.

38-letna pevka je sicer prejšnji mesec razdrla zaroko s pevcem Mod Sunom, s katerim sta se lani zaročila prav v Parizu, kjer je zdaj z novim spremljevalcem.