Ameriška diva Barbra Streisand praznuje 80 let

Barbra Streisand, nekoč dekle iz Brooklyna v New Yorku, ki je svetovno slavo dosegla tako v glasbi kot filmu, na televiziji in v gledališču, danes praznuje 80. rojstni dan. Rodila se je 24. aprila 1942. Glasbenica in igralka še vedno ustvarja.

Kot je Barbra Streisand nedavno povedala, se nerada ozira nazaj, ker rada živi predvsem v sedanjosti, a čas pandemije covid-19 je ameriška diva izkoristila tudi za potovanje v preteklost.

"Kar se je dogajalo v tej državi, je bilo slabo. Toda doma sem se lahko osredotočila, ni mi bilo treba na dogodke ali obiskovati ljudi, tako da je to bil tudi zelo razmišljujoč čas," je dejala pevka, ki je v tem času med drugim izdala album Release Me 2, kompilacijo B-strani preteklih desetletij, končuje pa tudi avtobiografijo, s katero se ukvarja že približno 40 let.

Foto: Reuters

Kot je Streisand nedavno razkrila v pogovoru, je čas pandemije dobro del tudi njenemu zakonu z ameriškim igralcem Jamesom Brolinom, s katerim je že skoraj 25 let. Iz prvega zakona z ameriškim igralcem Elliottom Gouldom ima sina Jasona.

Njena kariera se je začela v šestdesetih letih v nočnih klubih in na Broadwayu. Na enem od nastopu v nočnem klubu je spoznala skladateljski par Alana in Marilyn Bergman, ki je nato desetletja pisal njene uspešnice, kot so The Windmills of Your Mind, Solitary Moon, The Same Hello, The Same Goodbye in That Face.

Z Omarjem Sharifom v filmu Smešno dekle Foto: Guliverimage/UnitedArchives

Vsestranska Barbra Streisand je uspehe žela tudi na odru ter na filmu in televiziji. Za svoj prvi večji hollywoodski film Smešno dekle (1968) je prejela oskarja za najboljšo igralko. Številni njeni filmi, kot so Dekle, ki sem jo ljubil, so postali filmska klasika. Sama je povedala, da je bil ameriški igralec Robert Redford njen najljubši filmski partner.