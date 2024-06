V 91. letu starosti je v torek umrl ameriški igralec Bill Cobbs, najbolj znan po svojih vlogah v filmih Telesni stražar (The Bodyguard) in Noč v muzeju (Night at the Museum). Vzrok smrti še ni znan.

"Umrl je mirno na svojem domu v Kaliforniji," je v objavi na družbenem omrežju Facebook sporočila njegova družina in dodala: "Ljubljeni partner, veliki brat, stric, nadomestni starš, boter in prijatelj. Bill je nedavno praznoval svoj 90. rojstni dan, obkrožen s svojimi najdražjimi. Tolaži nas, da je našel mir in večni počitek pri svojem nebeškem Očetu. Prosimo za molitev in spodbudo v tem času."

Zaigral ob boku Kevina Costnerja in Whitney Houston

Preden se je posvetil igralstvu, je Bill Cobbs služil pri ameriških letalskih silah. Njegova igralska kariera je trajala več kot pet desetletij.

Med njegovimi vidnejšimi vlogami je vloga Billa Devaneyja, uglednega telesnega stražarja v filmu Telesni stražar (The Bodyguard) iz leta 1992. V filmu je zaigral skupaj s Kevinom Costnerjem in Whitney Houston. Leta 2006 smo ga v vlogi Reginalda videli tudi v filmu Noč v muzeju (Night at the Museum), kjer je zaigral skupaj z Benom Stilerjem, Ownom Wilsonom, Robinom Williamsom, Dickom Van Dykom in številnimi drugimi.

Leta 2020 si je prislužil nagrado dnevni emmy (Daytime Emmy) za predstavo v televizijski seriji Dino Dana.

Bill Cobbs ob boku Kevina Costnerja v filmu Telesni stražar iz leta 1992 Foto: Guliverimage

