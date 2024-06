Umrl je dramski igralec Borut Alujevič - Lujo, so sporočili iz Združenja dramskih umetnikov Slovenije. Alujevič je v SLG Celje odigral več kot osemdeset vlog. Nastopal je v filmih in na televiziji. Bil je tudi upravnik celjske gledališke hiše.

Alujevič je bil rojen 16. maja 1942 v Ljubljani, kjer je obiskoval gimnazijo in se leta 1961 vpisal na Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo. Diplomiral je v letniku Mire Danolove z vlogama Antonija (William Shakespeare: Julij Cezar) in Hoederarja (Jean Paul Sartre: Umazane roke).

Kot igralec se je zaposlil v SLG Celje. Leta 1986 je celjsko gledališko hišo prevzel v vodenje. Kot upravnik se je upokojil leta 2007. Leta 1992 je s tedanjim umetniškim vodjem Blažem Lukanom podprl idejo dramskega igralca Marjana Bačka o ustanovitvi festivala Dnevi komedije.

Med letoma 1989 in 2006 je bil svetnik v Mestni občini Celje. Leta 2002 je prejel srebrni grb Mestne občine Celje, leto pozneje pa še naziv vitez reda akademskih palm Republike Francije, so še zapisali v Združenju dramskih umetnikov Slovenije.