Špas teater odpira sezono s komedijo BUDALE. Ste pripravljeni na večer, ko bo vse noro?

Ste pripravljeni na novo sezono smeha, zmešnjav in odrskih presenečenj? Špas teater po rekordni lanski sezoni vstopa v novo gledališko leto s kar štirimi svežimi predstavami – tremi komedijami in komično dramo!

Za začetek pa... nekaj čisto posebnega (in popolnoma budalastega)!– in to z velikim B, kot Budale! Ne, ne govorimo o vaših šefih, "ta posebnih" sosedih in soudeležencih v jutranjem prometu, ampak o prvovrstni komediji, producenta Klapa produkcija, ki bo 10. oktobra doživela svojo veliko premiero.

Nova komedija, polna nesporazumov in iskreno butastih likov, bo navdušila vse, ki imate radi bridki humor, nepričakovane preobrate in situacije, s katerimi se lahko poistovetimo vsi.

Z novo sezono, polno svežih predstav, z zvezdniško igralsko zasedbo in noro dobro energijo, na oder prihaja komedija, ki obljublja toliko smeha, kot nam ga lahko pričarajo le čisto prave – BUDALE!

P.S. Budale niso žaljivka. So poklon vsem, ki v življenju še znajo (ali si upajo) biti malo... budalasti.

Premiera: 10. 10. 2025 ob 20.00, Špas teater, Mengeš Večer, kjer bo na odru mrgolelo talentov, smeha in pravih gledaliških vragolij. To bo večer, ko si boste rekli: "Dobro, zdaj pa res ne vem več, kdo je nor – jaz ali oni!"



Avtor in režiser: Jure Karas

Igrajo: Mario Ćulibrk, Goran Hrvaćanin, Jernej Kogovšek, Lucija Harum / Lara Fortuna (alternacija)

Predpremierni odziv je navdušujoč – kar 7 predstav je razprodanih še preden so igralci sploh stopili na oder!

Odkar obstaja človeštvo, obstaja tudi neumnost - zato je čas, da se pogovorimo o njej.

Neumnost je bila med ljudmi dolgo na slabem glasu. Zadnje čase pa je zelo iskana lastnost med politiki, estradniki in šefi. A bodimo iskreni: malo trčenosti potrebujemo vsi. Brez kančka pristne neumnosti, na svetu ne bi bilo ne ljubezni, ne humorja, ne električnih skirojev. Žlahtna glupost je začimba našega življenja - zato jo slavimo!

Zakaj je neumnost pomembna za zdravje? Katere so najbolj popularne neumnosti, ki jih zganjamo v odnosih, družinskem življenju, v službi ali družbi? Je bolje biti butast ali grd ali oboje? Kako to, da so ponavadi neumni vsi okoli nas, mi pa ne? In zakaj največ budal srečaš v krožnih križiščih?

Komedija Budale spregovori o vsem, v šovu hitrih prizorov in bliskovitih menjav kostumov. Humoristična superekipa znanih obrazov iz najuspešnejših slovenskih gledaliških projektov, TV serij in filmov, v zasedbi: Jernej Kogovšek, Mario Ćulibrk, Goran Hrvaćanin in Lucija Harum/Lara Fortuna, vam bo pričarala večer pristne, do konca smešne, neomejene omejenosti.

Nasmeh na usta in brez skrbi - z vami so BUDALE.

Ko se poleže budalasta evforija (čeprav dvomimo, da se bo kmalu), nas čakata še dve težko pričakovani novosti.

Vsak ima svojo zgodbo o “tistem obisku”, ki pride ob najbolj neprimernem trenutku. Tokrat jo boste gledali na odru – v obliki komične drame, ki z veliko topline, duhovitosti in kančkom grenkobe razgrne odnose med ljudmi, ki včasih pridejo – in ostanejo – čisto nepričakovano.

Premiera: 24. 10. 2025 ob 20.00, Špas teater, Mengeš

Uživajte esenco teatra v edinstveni gledališki zgodbi, ki presega en sam žanr in en sam oder! To ni komedija, ni drama, ni tipična Špasova predstava – je hkrati vse to!

Z odličnima igralcema Sašo Pavlin Stošić in Domnom Valičem.

Za vse, ki si želijo ločitveni proces obrisati s solzami od smeha. Z zelo posebnimi metodami in še bolj posebnimi liki. Ljubezen gre, smeh ostane. V novi komediji se lahko najde prav vsak, ki je imel vsaj enkrat v življenju opravka s partnerjem, zaradi katerega je razhod predstavljal pravo olajšanje. “Partnerstvo razdvojimo neposredno, igrivo, zabavno, lahko tudi inovativno. Lahko se zgodi prav vse.” In kar je najbolj smešno... da bi vse to lahko bilo res.

Premiera: 7. 11. 2025 ob 20.00, Špas teater, Mengeš

Do solz nas bodo nasmejali Domen Valič ter novinca na odru Špas teatra Lara Komar in Luka Cimprič.

Najboljša družba? Naši igralci!

Na odru boste tudi letos videli zvezdniško ekipo domačih igralcev, ki dokazujejo, da smeh ni stvar naključja, ampak resnega dela (in ščepca norosti). In prav zato jih občinstvo že leta ne spusti z odra!

Na odru zvezde, v ozadju ekipa – skupaj ustvarjamo številke, ki govorijo zase! Kdo, kje, koliko in kako? Tukaj je pogled na sezono, ki prihaja.

Špas teater – kjer se 42 igralcev, 37 članov ekipe in vsa Slovenija sprašuje isto stvar: Kako nam je lahko še vedno vse to tako zelo smešno?

Se vidimo 10. oktobra – na premieri Budal. Ne bodite budala, če zamudite!

