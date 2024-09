Priznani glasbenik Bowrain bo na velikem odru Kina Šiška predstavil svoj novi album

Nedavno izdani album je pospremil z videospotom za skladbo Wake Up Call, v katerem nastopa tudi plesalec Ahmed Kullab, ki nas je navdušil v šovu Slovenija ima talent.

Album bo z razširjeno zasedbo premierno predstavil 26. septembra v Kinu Šiška. Na odru se mu bodo pridružili številni izvrstni glasbeniki in glasbenice, kot so kantavtorica Kiki, Maša Bogataj (Masharik), Jani Hace (Siddharta), Mario Babojelić (AKA Neomi), Blaž Celarec (Chris Eckman), Uroš Buh (N3L) in številni drugi.

Foto: Tjaša Gnezda / GLASILKA D.O.O.

Bowrain o novem albumu pove: "Million Homes naslavlja večno aktualne probleme in vprašanja sodobnega časa, kot so okoljska kriza, individualizem, osamljenost, vojna in begunstvo, hkrati pa daje upanje ter pobudo za delovanje v skupnosti, saj drugače nimamo veliko možnosti za preživetje."

Tine Grgurevič - Bowrain je skladatelj, pianist in glasbeni producent. Študij klavirja v Rotterdamu ga je pripravil na razgibano glasbeno pot, ki ga je peljala po Evropi, ZDA in celo v Republiko Južno Afriko, kjer je sodeloval s priznanim glasbenim kolektivom The Brother Moves On. V sklopu evropske turneje je med drugim igral tudi z najpomembnejšim saksofonistom mlajše generacije, Britancem Shabako Hutchinsonom. S skladbo Čas je je leta 2022 nastopil na Emi. > Nakup vstopnic <

