Norveška serija Dates in Real Life (Zmenki v živo), ki je nastala v servisni produkciji hiše Staragara, je na mednarodnem festivalu avdiovizualne umetnosti Prix Europa osvojila istoimensko nagrado za najboljšo evropsko televizijsko serijo. Igrane prizore serije so lani snemali tudi v Sloveniji, so danes sporočili iz Staregare.

Serija govori o mladostnikih, ki večino življenja preživijo v spletni virtualni resničnosti in se soočajo s številnimi problemi, ko se skušajo vrniti oziroma integrirati v realno življenje. Ima sedem delov, dolgih po 24 minut. Na norveški javni televiziji NRK so jo začeli predvajati 6. septembra.

Serijo je kot servisni producent realizirala slovenska produkcijska hiša Staragara, servisni producent je bil Miha Černec, Izvršna producentka slovenskega dela snemanja je bila Nina Robnik. Staragara je s servisno produkcijo poskrbela za organizacijo celotnega snemanja v Sloveniji, kar zajema najem lokacij, celotne ekipe, statistov, tehnike, hrane, hotelov in prevozov.

Kmalu na slovenskih televizijah?

Od 48 snemalnih dni, so jih 21 posneli v Sloveniji, preostali del pa v državi glavnega producenta, na Norveškem, so pojasnili pri Staragari. Ob tem so še dodali, da se dogovarjajo o odkupu za predvajanje na slovenskih televizijah.

"Izjemna novica je prišla ravno v času, ko s produkcijsko hišo iz Norveške snujemo nov film, z norveško televizijo pa novo serijo. Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil izjemni slovenski ekipi, ki je v vseh segmentih produkcije svoje delo opravila na najvišji ravni. Verjamemo, da bo serija kmalu na slovenskih televizijah," je novico o nagradi pospremil servisni producent Černec.

Igrani prizori serije so se med aprilom in majem lani snemali v Ljubljani, Mariboru in Izoli ter Opatiji na Hrvaškem. Pri njenem nastajanju je sodelovala več kot 50-članska slovenska filmska ekipa. Produkcija filma je bila finančno podprta s pomočjo denarnih povračil za tuje produkcije v Sloveniji, ki jo zagotavlja ministrstvo za kulturo, administrativno pa jo izvaja Slovenski filmski center RS.

Osvojila že več nagrad

Serija je bila premierno prikazana na enem največjih festivalov za serije Series Mania aprila v francoskem Lilleu in tam osvojila nagrado za najboljšo serijo v mednarodni konkurenci. Prav tako je bila serija nagrajena na festivalu Cinema Jove v Valencii, kjer je prejela nagrado tako glavne žirije kot tudi žirije mladih. Scenarist in režiser serije je Jakob Roervik.

Prix Europa je mednarodni festival avdiovizualne umetnosti, ki so ga leta 1987 ustanovili Svet Evrope, Evropski parlament ter Evropska kulturna fundacija. 38. edicijo festivala je med 6. in 11. oktobrom gostil Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb). Nagrade so v berlinski Mestni hiši podelili minuli petek.

