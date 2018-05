Zvezdnica nove turške serije: Želim si, da bi začela že prej

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ženska prinaša tragično zgodbe mlade Bahar, življenje katere so zaznamovale izgube. Ko si je po težkem otroštvu ustvarila svojo družino, pa je v njeno življenje znova udarila usoda. Glavno vlogo mlade vdove Bahar igra priljubljena turška igralka Özge Özpirinçci, ki je zasebno velika ljubiteljica joge.

V seriji Ženska igra mlado vdovo in mater dveh otrok, štiriletnega Doruka in sedemletne Nisan.

Jogo izvaja skupaj s fantom

Igralka je jogo začela vaditi na pobudo svojega fanta, igralca Buraka Yamanturka, s katerim je v zvezi od leta 2015. "Vedno mi je govoril, da moram začeti, jaz pa sem mu odgovarjala 'joga je najbolj dolgočasna stvar na svetu'. Po svoji prvi uri joge pa sem rekla: 'Želim si, da bi začela že prej.' Zda mislim, da bi joga morala zamenjati športno vzgojo v šolah."

Özge je za turške medije povedala, da se lahko jogi zahvali, da je njena duša zdaj veliko bolj mirna in da se je z njo naučila, kdaj se mora ustaviti in umiriti. "Sem zelo nepotrpežljiva oseba. Vozim hitre avtomobile, hitro hodim in hitro govorim. Vendar mislim, da pri teh letih ne bi smela več živeti s tako hitrim tempom," je povedala lepa 32-letnica.

Priljubljena igralka iz Istanbula se je z igro začela ukvarjati že med študijem menedžmenta. Pri enaindvajsetih letih je dobila prvo vlogo v seriji Kavak Yelleri, igrala je mlado pacientko z rakom Ado. Druga vloga v seriji Cesaretin Varmı Aşka? pa je sledila le leto pozneje. Ti dve vlogi sta Özge Özpirinçci izstrelili med zvezde, do zdaj pa je igrala že v desetih turških serijah in petih filmih.

Özge Özpirinçci boste lahko v njeni najnovejši vlogi v seriji Ženska prvič spremljali že danes ob 20.00 na Planet TV.