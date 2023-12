Zvezda na hollywoodskem Pločniku slavnih tudi Zacu Efronu

Kot slavnostni govorci so na prireditev povabljeni režiser Sean Durkin ter Efronova igralska kolega Jeremy Allen White in Miles Teller.

Sredi decembra v kinematografe v ZDA prihaja film The Iron Claw z Efronom v glavni vlogi, katerega režijo podpisuje Sean Durkin. Družinska drama, ki temelji na resničnih dogodkih, pripoveduje o štirih ameriških bratih, ki so si v 80. letih preteklega stoletja ustvarili kariero kot profesionalni rokoborci.

Efron je preboj doživel z vlogo mladega košarkarskega zvezdnika Troya Boltona v muzikalu Srednješolski muzikal (2006) ob Vanessi Hudgens in Ashley Tisdale. Zaigral je tudi v dveh nadaljevanjih. Po komedijah, kot so Sosedi, Dedek uide z vajeti in Obalna straža, je Efron zaigral tudi v filmih, kot so Največji šovmen, Čista zloba in The Greatest Beer Run Ever.

