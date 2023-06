Znana je igralska zasedba dolgo pričakovanega tretjega filma o medvedku Paddingtonu, katerega dogajanje bo tokrat postavljeno v Peru. Igralci Olivia Colman, Antonio Banderas, Rachel Zegler in Emily Mortimer se bodo po navedbah portala Deadline pridružili igralcema iz prejšnjih filmov Hughu Bonnevilu in Benu Whishawu, ki je medvedku posodil glas.

Olivia Colman bo upodobila redovnico, brezskrbno in vedro nuno, ki igra kitaro in vodi dom za upokojene medvede. Banderas bo stopil v čevlje Hunterja Cabota, čednega in neustrašnega kapitana rečnega čolna, ki družini Brown ponudi pomoč pri perujski pustolovščini. V vlogi njegove hčere Gine Cabot bo nastopila Rachel Zegler. Emily Mortimer se bo družini Brown pridružila kot gospa Brown, ki jo je v prejšnjih dveh delih filma igrala Sally Hawkins.

Filmska zgodba bo spremljala Paddingtona, ki se vrne v Peru, da bi obiskal svojo teto Lucy, ki zdaj živi v domu za upokojene medvede. Pustolovščina se začne, ko se družina Brown zaradi skrivnosti poda na nepričakovano potovanje po amazonskem deževnem gozdu in po gorskih vrhovih Peruja.

Film bodo snemali v Veliki Britaniji, Peruju in Kolumbiji

Film bo tokrat režiral Dougal Wilson, ki se bo po pisanju portala Deadline opiral na delo sodelavcev filmov Paddington 1 in 2 Paula Kinga, Simona Farnabyja in Marka Burtona. Scenarij so napisali Burton, Jon Foster in James Lamont.

Film bodo, kot piše Deadline, snemali v Veliki Britaniji, Peruju in Kolumbiji, za datum glavnega snemanja pa je napovedan 24. julij.

Zgodbe britanskega avtorja Michaela Bonda o Paddingtonu, ki izvira iz temnih perujskih gozdov in nosi star klobuk, potuje z zdelanim kovčkom ter je oblečen v plašček, so vse od prvih izdaj konec 50. let prejšnjega stoletja doživljale številne ponatise. Knjige o medvedku so bile prevedene v številne jezike in bile prodane v več deset milijonih. Uspešna sta bila tudi oba filma, ki sta bila med drugim nominirana za bafto.

