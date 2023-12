Znan ožji seznam kandidatov za oskarja za najboljši mednarodni film

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriška akademija filmskih umetnosti in znanosti je objavila ožji izbor petnajstih kandidatov za oskarja za najboljši mednarodni celovečerni film. Prvotno so bili na seznamu za oskarja v tej kategoriji filmi iz 88 držav, tudi Slovenije. Slovenski kandidat je bil film Jezdeca Dominika Menceja.

V ožji izbor petnajstih kandidatov za oskarja za najboljši mednarodni celovečerni film sta se med drugim uvrstila francoski Okus strasti in nemška Zbornica ter danski Pankrt, finsko Jesensko listje, britansko Interesno območje in japonski Popolni dnevi.

Iz ožjega se jih bo na seznam za oskarja nominirane filme uvrstilo pet

Preostali filmi na ožjem seznamu prihajajo iz Armenije, Butana, Islandije, Italije, Mehike, Maroka, Španije, Tunizije in Ukrajine. Med temi se jih bo med za oskarja nominirane filme uvrstilo pet.

Skupno je Akademija filmskih umetnosti in znanosti objavila ožji izbor v desetih kategorijah. Nominirance za oskarje bo akademija objavila 23. januarja 2024. Na spletni strani Akademije je objavljeno, da bo 96. podelitev filmskih nagrad oskar 10. marca 2024.

Med predlaganimi tudi slovenski film

Letošnji slovenski predstavnik, ki se je potegoval za kandidaturo za nagrado oskar za najboljši mednarodni celovečerni film 2024, je bil film Jezdeca.

Mencejev prvenec je film ceste, ki prevzame s pogumno izpovedano zgodbo in odlično zvočno podobo ter gledalce popelje na pustolovščino treh mladih posameznikov, ki iščejo svoj smisel. Režiserju je uspelo ustvariti prepričljivo vizualizacijo preproste, a ganljive pripovedi, v kateri zablestijo trije mladi igralci, Timon Šturbej, Anja Novak in Petja Labovič, ki s svojo igralsko energijo in duhom zaokrožijo filmsko izkušnjo.

Film se osredotoča na popotovanje, na katerem se za vsakim ovinkom zaprašene ceste skrivajo nove težave, vsa ekipa pa je z njim dokazala, da je uspešno premagala tudi vse ustvarjalne ovire in gledalcem ponudila celovito filmsko izkušnjo, je komisija, ki je izbrala slovenskega predstavnika, zapisala v utemeljitvi.

Scenarij sta napisala režiser in Boris Grgurović. Film je nastal v produkciji Staragare s koproducenti iz Hrvaške, Srbije, Italije, Bosne in Hercegovine ter Slovenije.

Seznam ožjega izbora kandidatov za oskarja v desetih kategorijah je dostopen prek povezave sta.si/qYs2cM.