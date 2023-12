Znano je, kdo bo vodil podelitev zlatih globusov

Ta mesec so organizatorji razkrili, da sta filma Barbie in Oppenheimer, ki sta to poletje obvladovala kinematografski svet in se je za njuno skupno poimenovanje pojavila skovanka Barbenheimer, na vrhu seznama nominacij za filmske zlate globuse, ki jih podeljujejo v skupno 27 filmskih in televizijskih kategorijah. Barbie ima devet, Oppenheimer pa osem nominacij.

Filipinsko-ameriški komik in igralec Jo Koy bo januarja vodil podelitev zlatih globusov, so v četrtek sporočili organizatorji, ki si prizadevajo za novo podobo podelitve teh prestižnih filmskih nagrad. Prireditev bo 7. januarja na Beverly Hillsu.

Koy, ki je med drugim zaigral v komediji Easter Sunday in Disneyjevem filmu Grad strahov, je po pisanju francoske tiskovne agencije AFP povedal, da je navdušen nad tem, da bo vodil prireditev, ki začenja trimesečno obdobje slovesnosti v filmski industriji. "V svoji karieri sem stopil na veliko odrov po vsem svetu, a ta bo še posebej izjemen," je povedal.

Organizatorji podelitve upajo, da bo 81. slovesnost dala ponovni zagon blagovni znamki, ki je bila zadnjih nekaj let v nemilosti Hollywooda.

Zlati globusi imajo za seboj težavno obdobje, potem ko je Los Angeles Times leta 2021 razkril, da glasovalni odbor za nagrade - Združenje tujih dopisnikov v Hollywoodu (Hepa) - nima temnopoltih članov. To razkritje je spodbudilo še številne druge kritike na račun Hepe, vključno z obtožbami o amaterstvu in korupciji.

Blagovno znamko kupila in prenovila skupina zasebnih vlagateljev

V začetku tega leta je sredstva in blagovno znamko kupila in prenovila skupina zasebnih vlagateljev, vključno z ameriškim milijarderjem Toddom Boehlyjem, Hepo pa so razpustili. Nekdanjim članom Hepe iz Hollywooda so tudi prepovedali sprejemati darila in zdaj prejemajo plačo za glasovanje za svoje najljubše filme in oddaje. Dodali so tudi glasove več kot 200 nečlanov iz 75 držav vsega sveta.

Pri nominacijah za zlate globuse sledijo še filmi Morilci cvetne lune in Nesrečna bitja s po sedmimi nominacijami ter Pretekla življenja s petimi nominacijami.

Prireditev bo prenašala CBS

Potem ko je televizijska postaja NBC prekinila pogodbo o prenosu prireditve, bo letos podelitev zlatih globusov prenašala CBS, ena največjih nacionalnih televizijskih mrež v ZDA.

Sezona podeljevanja filmskih nagrad v Hollywoodu se bo marca končala s podelitvijo oskarjev.

