Oskarji 2022: najboljši film je CODA, največ kipcev za Dune

Po nominacijah, ki so jih razglasili februarja, na letošnjih Oskarjih ni bilo izrazitega favorita, omenjalo se je predvsem filma Moč psa (Power of the Dog) in CODA. Slednji je tudi odnesel oskarja za najboljši film, medtem ko je film Moč psa odnesel oskarja za najboljšo režijo, dobila ga je režiserka Jane Campion.

Film CODA je sicer odnesel kipce v vseh treh kategorijah, v katerih je bil nominiran, ob najprestižnejši nagradi za najboljši film so dobili še oskarja za najboljši prirejeni scenarij in za najboljšega igralca v stranski vlogi. Tega je odnesel Troy Kotsur, ki je s tem postal prvi gluh igralec z oskarjem.

Najuspešnejši film po številu nagrad pa je na 94. podelitvi oskarjev postal Dune: Peščeni planet. Nominiran je bil za deset kipcev, odnesel jih je šest: za posebne učinke, fotografijo, filmsko montažo, zvok, scenografijo in filmsko glasbo.

Will Smith na odru udaril komika Chrisa Rocka

Podelitev je sicer imela prvič po letu 2018 znova voditelja, prvič v zgodovini so bile to tri ženske hkrati, igralke Amy Schumer, Wanda Sykes in Regina Hall. Je pa letošnjo podelitev najbolj zaznamoval incident, ko je Will Smith, dobitnik oskarja za najboljšo glavno moško vlogo, na odru udaril komika Chrisa Rocka zaradi neprimerne šale na račun njegove žene Jade Pinkett-Smith.

To so vsi letošnji zmagovalci:

Najboljši film: CODA

Najboljša režija: Jane Campion, Moč psa

Najboljši igralec v glavni vlogi: Will Smith, Kralj Richard

Najboljša igralka v glavni vlogi: Jessica Chastain, The Eyes of Tammy Faye

Najboljša igralka v stranski vlogi: Ariana DeBose, West Side Story

Najboljši igralec v stranski vlogi: Troy Kotsur, CODA

Najboljši izvirni scenarij: Belfast

Najboljši prirejeni scenarij: CODA

Najboljši mednarodni film: Drive My Car

Najboljši animirani celovečerni film: Encanto

Najboljši celovečerni dokumentarec: Summer of Soul

Najboljša skladba v filmu: No Time To Die iz filma Ni čas za smrt (No Time To Die), Billie Eilish in Finneas O’Connell

Najboljši posebni učinki: Dune: Peščeni planet

Najboljša fotografija: Dune: Peščeni planet

Najboljša filmska montaža: Dune: Peščeni planet

Najboljši zvok: Dune: Peščeni planet

Najboljša maska in ličenje: The Eyes of Tammy Faye

Najboljša kostumografija: Cruella

Najboljša scenografija: Dune: Peščeni planet

Najboljša glasba v filmu: Dune: Peščeni planet

Najboljši kratki animirani film: The Long Goodbye

Najboljši kratki igrani film: The Windshield Wiper

Najboljši kratki dokumentarni film: The Queen of Basketball