Kreator je po dolgem času prvi visokoproračunski znanstvenofantastični film, ki temelji na izvirni zgodbi in ponudi zanimivo premiso ter osupljivo vizualno podobo potovanja skozi futuristični svet, poln robotov in androidov, čeprav bi zgodba lahko bila bolj izpiljena.

Glavni junak filma Joshua (John David Washington) je nekdanji vojak v vojni med ljudmi in umetno inteligenco, ki sodeluje v misiji iskanja ultimativnega orožja, za katero se izkaže, da je zgolj majhna robotska deklica. Joshua tako postane njen zaščitnik in skupaj se odpravita iskat dekličino stvariteljico in Joshuevo bivšo ženo Mayo (Gemma Chan), medtem ko so jima za petami človeške in robotske vojaške ter policijske enote.

Poglejte napovednik:

ZDA proti umetni inteligenci

Čeprav je režiser in soscenarist Gareth Edwards začel snovati idejo za film Kreator že pred petimi leti, kmalu po uspehu svojega prejšnjega filma Rogue One: Zgodba Vojne zvezd (Rogue One: A Star Wars Story), je s prihodom v kinematografe natančno zadel utrip časa. Umetna inteligenca je trenutno zelo vroča tema, a Kreator ponudi ta koncept kot alegorijo za kolonializem in imperializem ter splošno kapitalistično izkoriščanje. Pri tem film ni posebej eksakten, saj zaradi poskusa razvoja likov, akcijskih elementov in splošne vizualne podobe pogosto žrtvuje logiko tako zgodbe kot tudi metaforičnega sporočila.

John David Washington v glavni vlogi dokaže, da premore enako odsotnost karizme, kot jo je v Tenetu. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Svet Kreatorja je postavljen v prihodnost, v kateri so roboti z umetno inteligenco del vsakdana. Po detonaciji atomske bombe v Los Angelesu se ZDA spustijo v vojno proti svobodnim robotom, ki si najdejo zatočišče v jugovzhodni Aziji. Tam živijo v sožitju z ljudmi in celo privzamejo budistično religijo. ZDA hočejo ustaviti njihov nadaljnji razvoj, zato ustvarijo ogromno vesoljsko postajo, iz katere lahko napadajo tarče po vsem svetu. Joshua ima nalogo infiltracije z vzpostavitvijo razmerja s skrivnostno Mayo, saj naj bi bila ona hči slovitega razvijalca UI, ki ga želijo ustaviti. A načrt se ne izide povsem, saj se Joshua in Maya zaljubita, ko pa vojska napade, je Joshui ne uspe rešiti in Maya umre. Na tej točki se film pravzaprav začne, gledalci pa spremljamo Joshuo, ko ga rekrutirajo za novo misijo z obljubo, da je Maya še živa.

Umetna inteligenca = komunizem?

V središču zgodbe je nato odnos med Joshuo in Alphie, edino robotsko deklico, ki ima moč vplivanja na stroje z mislimi. Za zdaj zgolj s kratkim dometom, a ko bo odrasla, ocenjujejo, da bi lahko imela oblast nad vsemi stroji na planetu. Zato jo hočejo ZDA ustaviti, Joshua pa jo želi izkoristiti, da bi našel Mayo. Za petami so jima člani Joshueve ekipe posebnih sil, na čelu s poročnico Howell (Allison Janney) in robotski uporniki, ki jih vodi Harun (Ken Watanabe). Tako morata sama krmariti med futurističnimi megalomanskimi mesti in prostranimi riževimi polji, ki jih obdelujejo androidi.

Androidni budistični menihi so le eden od številnih inovativnih elementov, ki odlikujejo Kratorja. Foto: Blitz Film & Video Distribution

V širši perspektivi nam film pokaže svet, v katerem želijo ljudje (in roboti) živeti v miru, medtem ko militaristične ZDA sejejo kaos in smrt zaradi neracionalnega strahu pred spremembami. Kot protagonistu razloži Harun: "Ali veš, kaj bi se spremenilo za vas, če mi zmagamo? Prav nič."

V kombinaciji s postavitvijo v jugovzhodno Azijo je to povsem jasna alegorija za vietnamsko vojno, hkrati pa tudi za t. i. vojno proti terorju, ki jo ZDA bijejo že od leta 2001. Pri tem film vseeno nekoliko preveč poenostavi te koncepte, predvsem s perspektive realističnih političnih struktur ali vojaških formacij in odnosov. V osnovi pričakuje od gledalca, da bo opazoval izpiljene podobe in spregledal odsotnost logike v ključnih gradnikih delovanja sveta.

Ultimativno orožje umetne inteligence v vojni s človeštvom je otrok. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Svežina prepoznavnosti

Še večji problem so liki in njihova motivacija, ki v veliki meri odzvanjajo tiste iz režiserjevega visokoproračunskega prvenca Godzila. Čeprav zgodba prikaže ali vsaj navede dovolj prelomnih dogodkov za motivacijo junakov, pa odnosi med njimi in predvsem igra tega ne prikažejo.

Pri tem ponovno "izstopa" John David Washington, ki je enako stoično brezoseben, kot je bil v predlanskem Tenetu. Tudi bolj slovita in nagrajena Ken Watanabe in Allison Janney ne pokažeta česa več, zato pa šele devetletni Madeleine Yuna Voyles v vlogi androidke Alphie uspe predstaviti zmedenost in razdrobljeni fokus otroka, ki je nenadoma ujet v pustolovščino.

Oskarjevka Allison Janney igra zakrknjeno vojaško poveljnico, a njen lik ni dovolj razvit, da bi prišla do izraza. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Kljub pomanjkljivostim film ponudi svežo vizijo znanstvene fantastike, in to tudi, ko se z vizualnimi elementi, preobrati zgodbe ali jedrnimi koncepti naslanja na številne velikane filmske in drugih umetnosti. Tako najdemo poklone raznolikim delom, kot so Apokalipsa danes!, Akira, Okrožje 9, Papirnati mesec, Terminator, Iztrebljevalec in kultna manga/anime The Lone Wolf and Cub, ki jo je v zadnjem času za predlogo izkoristila že serija Mandalorian.

V kombinaciji s spektakularno fotografijo in osupljivimi posebnimi učinki nam Kreator prikaže svet, ki je videti povsem nov, a hkrati daje občutek prepoznavnosti in nas kljub luknjam v zgodbi prepriča, da sledimo dogajanju.

Ken Watanabe igra vlogo modrega in načelnega azijskega gospoda – kot v skoraj vseh svojih hollywoodskih vlogah. Foto: Blitz Film & Video Distribution

Ali je film Kreator (The Creator) vreden ogleda?

Kreator je film, ki ga ljubitelji znanstvene fantastike preprosto ne bi smeli spregledati, saj zgradi svet prihodnosti, kot ga še nismo videli. Žal prepredenost z luknjami in nelogičnostmi v zgodbi nekoliko pokvari končni vtis, vendar je dih jemajoča vizualna podoba tista, ki ostane z gledalcem še nekaj časa po ogledu. Prav tako so zanimiva moralna in etična vprašanja, ki jih film zastavi, zaradi metaforike, šibke zgodbe in likov prisiljena na precej osnovno raven. A po drugi strani, tudi človeštvo je v tem trenutku na precej osnovni ravni odnosa do umetne inteligence.

Kreator (The Creator)



Režija: Gareth Edwards

Igrajo: John David Washington, Madeleine Yuna Voyles, Gemma Chan, Allison Janney, Ken Watanabe

Žanr: znanstvenofantastični triler

Dolžina: 133 minut Gareth EdwardsJohn David Washington, Madeleine Yuna Voyles, Gemma Chan, Allison Janney, Ken Watanabeznanstvenofantastični triler133 minut

